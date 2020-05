Geschenk-Aktion: Westersteder Schüler basteln für Jubilare

Westerstede Der Bürgermeister und seine Stellvertreter haben eine besondere Aufgabe: Sie besuchen eigentlich die Bewohner aus Westerstede, die 90 Jahre, 95 Jahre oder noch älter werden und überbringen persönlich die Glückwünsche seitens der Stadt. Auch Ehepaare, die Goldene, Diamantene oder sogar Eiserne Hochzeit haben, werden besucht. Allerdings: Seit der Corona-Krise ist das nicht mehr möglich und so hatte Dezernentin Hilke Hinrichs die Idee, Schülerinnen und Schüler in den Notbetreuungsgruppen zu bitten, etwas für diese Jubilare zu basteln. „Es ist schon beachtlich, was wir für einen Rücklauf haben“, freut Hilke Hinrichs sich mit Blick auf die gebastelten Karten, Schmetterlinge, Vögel und Schmuckkästchen. Damit zaubern die Kinder den Senioren sicherlich ein kleines Lächeln ins Gesicht, ist sie überzeugt.

Bürgermeister Michael Rösner hat sich bereits in einem Brief an die Schulen bei den Kindern bedankt. „Ihr habt so toll gebastelt, ich bin stolz auf euch“, heißt es dort.

