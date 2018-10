Westerstede /Gießelhorst Es kommt nicht oft vor, dass das Publikum die Entscheidung eines Ausschusses mit Applaus honoriert. Am Dienstagabend spielte sich aber genau diese Szene während der Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung im Westersteder Rathaus ab. Grund für diese Reaktion war der Beschluss, dem Stadtrat zu empfehlen, für die Erweiterung des Gießelhorster Schulgebäudes insgesamt 300 000 Euro im Haushalt 2020 bereitzustellen.

„Die Erweiterung ist dringend notwendig“, berichtete Schulleiterin Ulrike Isemann im Gespräch mit der NWZ. So verfüge die Schule über keinen Bewegungsraum, in dem Schüler sich auch bei schlechtem Wetter aufhalten können. Einer der Klassenräume sei eigentlich zu klein, um eine gute Unterrichtsatmosphäre zu ermöglichen. Ein weiteres Klassenzimmer genüge nicht mehr den Anforderungen an den modernen Unterricht.

„Ich freue mich sehr, dass der Ausschuss mit der Entscheidung dieses positive Zeichen für die Schule gesetzt hat“, betonte Isemann. Schließlich hätten sich die Gießelhorster und auch die ehemalige Schulleitung bereits seit Jahren für die Erweiterung eingesetzt.

Mit der Entscheidung hatten sich die Ausschussmitglieder nicht leicht getan. Zumal viele von ihnen mit der präsentierten Kostenschätzung für den Anbau (552 000 Euro) nicht einverstanden waren.

kommentar Richtige Entscheidung Endlich kommt Bewegung in die schon lange geplante Erweiterung des Gießelhorster Schulgebäudes – und das war auch an der Zeit. Das Bekenntnis zur Schule, das die Stadt erst vor einigen Jahren ausgesprochen hat, wird durch das in Aussicht gestellte Geld gestärkt. Eine weitere Verschiebung des Vorhabens hätte den Gießelhorstern ein falsches Signal vermittelt und nicht zuletzt auch dem Schulpersonal, das täglich in dem Gebäude seiner Arbeit nachgeht, sauer aufgestoßen. Der Schulausschuss hat mit seiner Empfehlung, die 300 000 Euro unter Vorbehalt bereitzustellen, auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen.

„Der Quadratmeterpreis für den Anbau liegt bei dieser Schätzung bei über 6000 Euro, das ist deutlich zu viel“, sagte Timo Park (CDU). Sowohl das neue Dorfgemeinschaftshaus in Gießelhorst als auch das Feuerwehrhaus in Hollwege hätten deutlich weniger gekostet. Ihn interessiere, wie sich diese Kosten zusammensetzen würden.

Dieser Einschätzung schloss sich auch Frank Lukoschus (SPD) an. „500 000 Euro für den Anbau? Das kann nicht sein“, lautete sein Kommentar zur Kostenschätzung. Dennoch betonte Lukoschus, dass man zur geplanten Schulerweiterung stehen müsse. „Wir haben das den Gießelhorstern versprochen und müssen uns daran auch halten.“

Regelrecht schockiert gewesen sei Kerstin Mansholt vom Stadtelternrat, als sie die Schätzung zum ersten Mal gesehen hätte. „So sehe ich den Antrag in weite Ferne rücken“, sagte die Lehrerin. Auch sie habe den Gießelhorster Bürgern ihre Zusage zur Erweiterung gegeben und plädiere deshalb dafür, Geld zur Verfügung zu stellen, jedoch nicht in dieser Höhe.

„Der Anbau soll noch in diesem Jahrtausend fertig gestellt werden“, sagte Jürgen Drieling (FDP) und machte damit deutlich, dass es an der Zeit sei, die Weichen zu stellen. „Allerdings müssen 300 000 Euro für den Anbau ausreichen“, so seine Einschätzung.

Auch Bürgermeister Klaus Groß (FDP) sprach sich dafür aus, Geld in den Haushalt einzustellen, um ein Zeichen zu setzen. „Liebe Gießelhorster, wir wollen den Klassenraum aber die Kosten müssen real bleiben“, richtete er seine Worte an die anwesenden Gießelhorster Bürger im Publikum.

An ihre Empfehlung knüpften die Mitglieder des Ausschusses jedoch eine Bedingung: Die genauen Kosten sollen im kommenden Ausschuss für Haushalt und Finanzen (am Montag, 22. Oktober) präsentiert und diskutiert werden. Die Entscheidung, ob das Geld tatsächlich bereitgestellt wird, trifft der Rat der Stadt Westerstede dann am 11. Dezember.