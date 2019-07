Westerstede Der Rotary-Club (RC) Westerstede besteht seit 40 Jahren. Anlässlich seiner großen Jubiläumsfeier im Gut Horn wurden von den Mitgliedern und Gästen Spendengelder eingesammelt.

Die Präsidentin Frauke Meissner stellte die Verwendung dieser Gelder zur Diskussion. Einstimmig wurde beschlossen, 3000 Euro der Organisation „Sturmlicht“ zur Verfügung zu stellen.

„Sturmlicht“ ist eine Einrichtung zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, bei denen ein psychisch belastender Trauerfall eingetreten ist. Hier kommt zum Beispiel der Verlust eines Elternteils oder eines Geschwisters infrage. „Sturmlicht“ besteht seit April 2011 und hat mittlerweile etwa 100 Kinder betreut. Die Leiterin Frauke Heinroth-Peters ist dankbar für diese großzügige Spende, zumal sich „Sturmlicht“ ausschließlich über Spenden finanziert.

Der Rotary-Club Westerstede unterstützt Projekte in der Region, aber auch im Ausland. Rotary ist eine weltweite Organisation, die sich um hilfebedürftige Menschen und Einrichtungen kümmert. Ein großes Projekt ist die Ausrottung der Kinderlähmung (Polio), es existieren nur noch einige wenige Fälle weltweit. Der Rotary-Club Westerstede kümmerte sich zum Beispiel auch um die Betreuung von AIDS-Waisenkindern in Südafrika und um die Trinkwassergewinnung in Namibia. In Westerstede wurde der Aufbau des Kinderhauses „Blauer Elefant“ vom Kinderschutzbund Ammerland unterstützt.

