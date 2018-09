Westerstede Überhaupt nicht wasserscheu waren die 550 Kinder, die am Freitagvormittag bei strömendem Regen eine Menschenkette ums Westersteder Rathaus und den Alten Markt bildeten. Denn schließlich waren sie anlässlich des Weltkindertags von Bürgermeister Klaus Groß herausgefordert worden.

Begrüßung in der Kirche

„Schafft Ihr das? Es regnet doch so“, wollte Groß wissen. „Ja“, gaben sich die Jungen und Mädchen aller Grundschulen schon vor dem Start siegessicher. Wegen des Wetters war die Begrüßung kurzerhand in die St.-Petri-Kirche verlegt worden, wo die Plätze für so viele Teilnehmer kaum reichten.

Danach hieß es ganz offiziell „Top, die Wette gilt“, und die Kinder strömten nach draußen. Vorneweg schritt Rhodolf. Das beim Nachwuchs sehr beliebte Rhodo-Maskottchen führte die Kinderschlange an. Am Ende waren so viele Jungen und Mädchen gekommen, dass die Menschenkette fast zweimal ums Rathaus reichte. Einen kleinen Innenkreis um den Brunnen auf dem Alten Markt hatten Senioren aus der Stadt gebildet.

Spiel für die Sieger

Damit ging der Sieg eindeutig an die Kinder. Sie freuen sich nun über ein Spiel, das jede teilnehmende Schule bei sich aufstellen kann.

Im Anschluss an die Wette wurde für die jungen Teilnehmer eine Kinder-Disco organisiert. Darüber hinaus gab es weitere Spielangebote.