Westerstede Die Kreisvolkshochschule bietet in Westerstede vom 30. März bis zum 3. April eine Ferienaktion zum Mitmachen für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 13 Jahren an. Im Rahmen dieser Woche werden die Teilnehmer am Vormittag das Zubereiten landestypischer Spezialitäten aus fünf Ländern sowie Wissenswertes über die verschiedenen Ess- und Genusskulturen kennenlernen.

Am Nachmittag entdecken die Kinder die eigene Handykamera. Die Ferienaktion findet an allen Tagen von 9 bis 16 Uhr inklusive (kostenfreiem) Mittagessen statt. Das Angebot wird vom Deutschen Volkshochschulverband finanziert. Am Freitagmittag sind Eltern zum Besuch und zur Präsentation eingeladen.

Für weitere Fragen steht Luisa Meinen als Ansprechpartnerin unter Telefon 0 44 88/ 5 28 66 52 oder Telefon 01 78/ 1 35 73 16 zur Verfügung.