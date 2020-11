Mobbing: Gewalt in der Pflege darf kein Tabu sein

Westerstede Das Thema „Gewalt in der Pflege“ findet in der Öffentlichkeit immer noch geringe Beachtung und ist teilweise sogar tabu. Umfragen zu Folge hat jedoch jeder Dritte, der hilfebedürftige Menschen in der Familie oder beruflich pflegt, schon einmal Erfahrungen mit Formen von Gewalt gemacht. Dies beinhaltet nicht nur körperliche Gewalt – auch respektlose Kommunikation oder ein entwürdigender Umgang zählen dazu. Um das Thema aus der Tabuzone zu holen, ist es notwendig, nicht nur in der Pflege tätige Menschen, sondern die gesamte Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

Halt vor Gewalt

Vor diesem Hintergrund fand nun in der Hansa-Einrichtung in Westerstede ein Aktionstag „Halt vor Gewalt“ für Mitarbeiter statt. Bereits seit mehreren Jahren organisiert die Betreibergesellschaft in allen Hansa Senioren- und Pflegeeinrichtungen diese Veranstaltung. „Ein offener Umgang mit der Thematik, sachliche Aufklärung und kontinuierliche Schulungen gehören unserer Erfahrung nach zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen“, erklärt Sara Ebneter, Hausleiterin im Hansa Pflegezentrum Westerstede. Ein gut durchdachtes Programm, das von den Führungskräften vor Ort festgelegt wird und von Einrichtung zu Einrichtung variiert, liefert den Teilnehmern neue Impulse für ihre tägliche Arbeit.

Welche Arten gibt es?

Ingrid Eden als Pflegedienstleiterin des Hansa Pflegezentrums Westerstede referierte und führte durch das Programm. Thema war diesmal „Mobbing“. In einer Präsentation von Ingrid Eden wurden Fragen wie „Was ist Mobbing?“, „Welche Arten gibt es?“, „Was kann ich dagegen tun?“ und „Wie kann ich vorbeugen?“ erörtert. Im Anschluss diskutierten die Mitarbeiter ihre eigenen Erfahrungen. „Gewalt kann sehr subjektiv und individuell wahrgenommen werden, da es unterschiedliche Arten gibt. Besonders psychische Gewalt ist weit verbreitet und wird oft viel zu spät erkannt. Dazu gehört unter anderem Mobbing“, erklärt Sara Ebneter.

Jeden Tag aufs Neue

Die Ergebnisse stellten die Teilnehmer anschließend vor und gemeinsam wurde entschieden, welche Maßnahmen in Betracht kommen. „Sich gemeinsam gegen verbale und nonverbale Gewalt stark machen, das ist unser vordringlichstes Ziel. Nicht nur am Aktionstag, sondern jeden Tag“, erklärte Ebneter am Ende.