Das Draisinen-Angebot

Die Draisinen sind zwischen Westerstede und Ocholt unterwegs. Die Strecke ist insgesamt 14 Kilometer lang. Der Bahnhof befindet sich in Westerstede. Abfahrten ab Ocholt sind nicht möglich. Abendfahrten können vom 1. Mai bis 20. August gebucht werden.

Im Fuhrpark stehen sechs Clubdraisinen mit jeweils 16 Plätzen bereit, vier Mitfahrer müssen treten. Für kleinere Gruppen gibt es 20 Viererdraisinen (zwei treten).

Die Preise variieren. Eine Vierer-Draisine kostet montags bis freitags 30 Euro, samstags, sonntags und an Feiertagen 35 Euro, Abendfahrten 25 Euro. Clubdraisine für maximal 16 Personen kosten montags bis freitags 100 Euro, mit E-Antrieb 115 Euro, an Wochenenden 120 Euro und mit E-Antrieb 135 Euro. Für Abendfahrten (1. Mai bis 20. August) werden an allen Tagen 90 Euro fällig und mit E-Antrieb 105 Euro.

Mehr Infos unter www.draisinenspass.de