Qualifikation für Tagespflege

Westerstede Die Kreisvolkshochschule (kvhs) Ammerland bietet ab 5. Mai eine Qualifizierung für Kindertagespflegepersonen vormittags in Westerstede an – in Kooperation mit dem Jugendamt. Die Dozentinnen Nicole Gombert und Sabine Eilers führen die Teilnehmer durch die Qualifizierung und erarbeiteten Konzepte.

In insgesamt 160 Unterrichtsstunden werden unter anderem die Themen Entwicklung, Förderung und Betreuung, Erziehung und Bildung, Herausforderungen in der Kindertagespflege, Kooperation und Kommunikation mit Eltern sowie Arbeitsbedingungen bearbeitet. Ein Erste-Hilfe-Kurs kann zusätzlich entgeltfrei eingebaut werden.

Nähere Informationen zur Qualifizierung erteilt Stefanie Meyer unter Telefon 0 44 88/56 5170.