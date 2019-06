Westerstede Jungs schauen auf Youtube vor allem Musikvideos, Mädchen holen sich Beautytipps: Wer das bisher dachte, muss sein Bild jetzt korrigieren. Laut der Internetstudie „Jugend/YouTube/Kulturelle Bildung“ des FAK-Instituts, die im Frühjahr 2019 durchgeführt wurde, nutzen Schüler das Videoportal genauso oft, um sich schlau zu machen. Demnach sagt fast jeder zweite der Youtube-Nutzer, dass die Videos richtig wichtig bei Schulthemen sind. Die Digitalisierung ist bei fast allen Jugendlichen angekommen.

Somit sind Youtube und andere Video-Streaming-Dienste eine Offenbarung für den Schulunterricht. Wo früher Bücher durchgewälzt wurden, um an bestimmte Informationen zu kommen, können heute sekundenschnell Videos zu sämtlichen Themen auf Tablet und Smartphone aufgerufen oder an die Wand geworfen werden. Am häufigsten werden die Clips genutzt, um Dinge zu wiederholen, die die Schüler noch nicht verstanden haben. 70 Prozent sagen, sie nutzen die Plattform bei Hausaufgaben oder -arbeiten, 66 Prozent vertiefen ihr Wissen. Das hat die jüngst veröffentlichte Studie des Rats für Kulturelle Bildung ergeben.

530 000 Nutzer

Da gibt es zum Beispiel den Youtuber Daniel Jung, der sich auf Mathevideos spezialisiert. Dort steht er beispielsweise vor einem Whiteboard und erzählt von Parabeln, lineare Funktionen, Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Kurvendiskussion. Jung erreicht mit seinem Youtube-Kanal „Mathe by Daniel Jung“ um die 530 000 Abonnenten. Auch die Klasse 10M4 der Robert-Dannemann-Schule (RDS) kennt Jungs Videos. Die technikaffinen Schüler nutzen YouTube-Videos, um sich vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern auf Klausuren vorzubereiten. Sie gehören damit zu den 86 Prozent der Jugendlichen, die die Plattform generell nutzen.

Mehrere Videos

„Man kann zu jedem Thema auf mehrere Videos zugreifen“, sagt Karl Klaus. Blöd fände er es nur, wenn ein Lehrer eine Sache erklärt, die in einem Clip ganz anders dargestellt wird: „Das verwirrt mich dann.“ Generell überwiegen für ihn aber die Vorteile. „Man kann sich schnell drei bis fünf Minuten Zeit nehmen“, so der 16-Jährige.

Schüler können sich überall, ob an der Bushaltestelle oder auf dem Sofa, in kurzer Zeit und in ihrem eigenen Tempo die kostenlosen Inhalte anschauen. Und wenn sie den Stoff nicht verstanden haben, können sie den Clip stoppen und wieder zurückspulen – oder sich eben einen anderen passenden Lehrer auf YouTube suchen. Dazu werden die Videos auch noch mit der dazu passenden Grafik oder einem Bild illustriert.

Und noch etwas ist auf Youtube ganz anders als in der Schule und der Grund: Mathematik oder Physik dauern nicht eine 90-minütige Doppelstunde an. Videos wie die von Daniel Jung dauern oft nur wenige Zeigerumdrehungen. Aber in denen liegt oftmals die entscheidende Erkenntnis für den Lernstoff aus einem halben Schuljahr – oder der nächsten Klausur.

Inhalte vergleichen

„YouTube-Videos sind eine gute Ergänzung“, findet auch Lehrerin Sandra Bergmann. Sie versucht ihre Schüler allerdings auch für die Quellen zu sensibilisieren. Da komme es auch schon mal vor, dass bestimmte Quellen für eine Ausarbeitung ausgeschlossen sind. „Wir üben auch, Inhalte zu vergleichen“, so Bergmann weiter. Bei Fragen schicken die meisten Zehntklässler aber immer noch eine Mail an Lehrerin Bergmann.