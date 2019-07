Westerstede Wohngeld, Aufstellung des Bücherschranks und die Notfalldose: Das sind nur einige Bereiche, in denen der Seniorenbeirat Westerstede aktiv ist. Jetzt feierten die Vorstandsmitglieder mit ihren Gästen das 25-jährige Bestehen dieser Einrichtung.

„25 Jahre Seniorenbeirat sind eine Erfolgsgeschichte“, lobte Westerstedes Bürgermeister Klaus Groß während der Jubiläumsfeier im Hotel Sonnenhof in Westerstede. Zugleich sprach er im Namen des Stadtrats und der Verwaltung seinen Dank an die Mitglieder aus. Ilka Dirnberger, Vorsitzende des Landesseniorenrates Niedersachsen, hob die Mitglieder des Westersteder Seniorenbeirates zudem als lobenswertes Beispiel hervor.

Während der Beirat älteren Einwohnerinnen und Einwohnern in verschiedenen Belangen Beistand leistete, setzte die Seniorenvertretung sich auch für zahlreiche Projekte in den vergangenen 25 Jahren ein. Der Vorsitzende Wolfgang Mammen führte unter anderem die Aktion „Schüler schulen Senioren“ in Kooperation mit der Robert-Dannemann-Schule als Beispiel an. Seit 2011 helfen junge Westersteder der älteren Generation dabei, mit Online-Banking, dem Smartphone oder dem Tablet umzugehen. Doch auch der Versand von E-Mails, Bildbearbeitungsprogramme oder das Einrichten eines PCs wird in den Schulungen vermittelt. „Das machen die Schüler sehr gut“, sagte Mammen. Das zeige auch die hohe Nachfrage der Senioren. Die nächsten Schulungen starten nach den Sommerferien.

Neben den Technik-Schulungen will der Seniorenbeirat auch mit Hilfe von Leihomas- und -opas zwischen den Generationen vermitteln. „Wir brauchen mehr Omas“, sagte Mammen, denn das Projekt laufe so erfolgreich, dass die Großeltern über eine Warteliste vermittelt werden müssten. „Die Omas und Opas sollen mit den Kindern spielen, basteln und spazieren gehen“, erklärte der Vorsitzende.

Darüber hinaus erinnerte Mammen ebenfalls an den Korso durch Westerstede, den der Seniorenbeirat 2014 unterstützte. Menschen, die auf Rollatoren, Rollstühle oder E-Scooter angewiesen sind, demonstrierten für mehr Barrierefreiheit.

Nach einem Vortrag vom Ersten Kreisrat, Ingo Rabe, zum Thema „Alt sind die Anderen“, hatten Seniorenbeiratsmitglieder und Gäste Zeit, sich auszutauschen.