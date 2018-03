Westerstede Die Kreisstadt ist bekanntlich keine Metropole wie Hamburg oder Berlin. Was durchaus Vorteile hat. Zum Beispiel beim Verkehr. Echte Staus in Westerstede gibt es eigentlich nicht. Gefühlt allerdings könnte es mitunter schon etwas flotter gehen.

Das betrifft vor allem die Ammerlandallee und die Prikker-Kreuzung. Morgens und im Feierabendverkehr läuft es dort dann eben nicht so flüssig. Auch kommt man nicht immer bei der ersten Ampelschaltung durch.

Weshalb aus Teilen der Politik der Ruf nach einem Kreisel laut geworden ist. Im Bauamt hat man den Ball aufgenommen und einfach mal geschaut, ob rein vom Platz her dort überhaupt ein Kreisel machbar wäre.

Im Bauausschuss stellte Baudezernent Ingo Leffers erste Skizzen vor. „Eine Planung oder Machbarkeitsstudie ist das aber noch nicht“, betonte Leffers. Man habe sich die Verkehrsfläche und die angrenzenden Grundstücksflächen nur etwas genauer angeschaut. Denn: So ein Kreisel würde nur Sinn machen, wenn er zweispurig verlaufen würde. „Und dafür braucht man gut 50 Meter Durchmesser“, erläuterte Leffers im Ausschuss.

Und er konnte auch gleich berichten: „Der Platz wäre da.“ Denn die Grundstücksflächen neben der aktuellen Kreuzung gehören entweder der Stadt oder dem Land. Auch ist das Land „Eigentümer“ der Landesstraße Ammerlandallee.

Wichtiger als die Kreisel-Frage ist für Leffers allerdings, was mit der Wilhelm-Geiler-Straße passiert, die direkt auf die Ammerlandallee führt. Sie ist zu schmal. Busverkehr, Schüler und auch viel Durchgangsverkehr ist hier unterwegs. „Wir müssen da ran“, sagt Leffers.

Dies gilt vor allem, weil das ehemalige Bahnhofsgelände bald bebaut werden dürfte. Ein Investor für Bürogebäude rund um den Bahnhof steht bereit, die Planungen sind weit gediehen. Das wird allerdings auch für mehr Verkehr im Bereich der Prikker-Kreuzung und der Wilhelm-Geiler-Straße sorgen.

Auch deshalb hat die Politik die Kreisel-Diskussion angeschoben. Wie es weiter geht? Im Straßen- und Wegeausschuss wird das Thema im Laufe des Jahres auf die Tagesordnung kommen. Geklärt werden muss auch noch, wie Radfahrer und Fußgänger die Straßen überqueren können. Sind für sie noch Ampeln notwendig (die dann wieder den Autoverkehr im Kreisel ausbremsen)? Machen Zebrastreifen Sinn? All das ist noch in der Findungsphase.

Zeichnet sich danach eine Tendenz pro Kreisel ab, sind Verhandlungen mit der zuständigen Landesbehörde in Oldenburg und dem Landkreis notwendig. Und am Ende wird es auch ums Geld gehen. Was eine Kreisellösung kosten würde, ist noch nicht berechnet. Billig wird es aber auf keinen Fall.