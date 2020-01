Umgang mit dem PC lernen

Westerstede Es sind noch Plätze frei für einen PC Workshop im Evangelischen Bildungswerk Ammerland, Wilhelm-Geiler-Straße 14 in Westerstede.

An sechs Montagen in der Zeit von jeweils neun bis 11.30 Uhr vom 20. Januar bis zum 24. Februar werden die wichtigsten Computer-Grundkenntnisse an die Kursteilnehmer vermittelt.

„Wie könnte welches Programm eingesetzt werden, welche Grundeinstellungen sind nützlich, was muss man tun, um einfacher zum Ziel zu kommen?“ gehören zu den Leitfragen des Workshops.

Im PC Workshop (ehemals Senioren-PC-Club) besteht die Möglichkeit, in gelassener Atmosphäre alle Fragen zu klären, Neues zu erlernen und den eigenen Laptop zu optimieren.

Die Teilnehmer arbeiten am eigenen Laptop und bestimmen mit ihren Fragen zusätzlich zum geplanten Programm den Kursinhalt und das Lerntempo der sechs Vormittage.

Weiter Informationen erhalten die Teilnehmer unter Telefon 04488 / 77151. Telefonisch werden hier auch die Anmeldungen entgegengenommen.