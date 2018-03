Westerstede Mit vielen Aspekten rund um das Alter beschäftigt sich eine Veranstaltungsreihe, die der Seniorenstützpunkt, die Kreisvolkshochschule Ammerland und die Karl-Jaspers-Klinik anlässlich des 50. Tags der älteren Generation gemeinsam organisieren. Mit einem Programm zum internationalen Aktionstag der älteren Generation setzen die Veranstalter dem häufig negativ geprägten Altersbild positive Aspekte des Alters gegenüber und machen auf die Belange der älteren Generation aufmerksam.

Der Auftakt der Veranstaltungsreihe findet am Mittwoch, 4. April, um 15 Uhr im Kreishaus an der Ammerlandallee 12 in Westerstede statt. In einem Einführungsvortrag wird sich Dr. Thomas Brieden auf die Frage konzentrieren, was unsere Seele gesund hält. Der Direktor der Klinik für Gerontopsychiatrie der Karl-Jaspers-Klinik referiert über die Möglichkeiten des gesunden Alterns und gibt den Zuhörern Anregungen, neue Blickwinkel auf das eigene Altern zu wagen.

Zudem eröffnet Sozialdezernent Ingo Rabe eine Fotoausstellung, die im Rahmen eines Fotokurses der Kreisvolkshochschule entstanden ist. Unter dem Motto „Mit 66 Jahren…“ werden die Besucher mit auf eine Reise genommen, die unterschiedliche Aspekte des Alters beleuchtet.

„Das runde Jubiläum ist ein guter Anlass, das Alter in ein positives Licht zu setzen, denn kein Lebensabschnitt ist so reich und vielfältig. Die meisten Menschen erleben den größten Teil dieser Lebensphase nicht in Krankheit und Gebrechlichkeit, sondern aktiv und gesund“, weiß Anna Pfeiffer vom Seniorenstützpunkt.

Anmeldungen für die Auftaktveranstaltung nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 44 88/56 51 00 entgegen. Die Teilnahme an allen Vorträgen und Workshops der Veranstaltungsreihe ist kostenfrei. Über das Veranstaltungsprogramm können sich Interessierte auch per Internet informieren.

Mehr Infos unter www.ammerland.de/veranstaltungsreihe