Westerstede Goldener Oktober? Buntes Laub? Wettertechnisch sieht das bislang nicht besonders rosig aus. Aber die Kreisvolkshochschule (kvhs) bietet ein buntes Programm in ihren Räumen, Am Esch 10 in Westerstede an.

Einen ZENbo-Balance Workshop gibt es erstmalig am Sonntag, 20. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr. ZENbo ist eine Verschmelzung aus Entspannungsverfahren wie der Progressiven Muskelentspannung, dem Autogenen Training und den sanften Bewegungseinheiten aus dem Yoga und dem Qigong. Das Verfahren schult Körper und Geist, um in einer immer schnelleren, lauteren Zeit, Frieden und Ruhe zu finden.

Wer „Englisch mit Muße“ in entspannter Atmosphäre lernen will, kann das ab Dienstag, 15. Oktober, in einem zehnwöchigen Kurs tun. Der Unterricht findet dienstags zwischen 8.45 bis 10.15 Uhr statt.

Neu dabei ist ein Multivisions-Vortrag über Portugal am Montag, 21. Oktober: Dozent Kay Maeritz berichtet über das Land, die Menschen und die unbändige Natur. Beginn ist um 20 Uhr.

Am Mittwoch, 23. Oktober, startet ein Selbstbehauptungskurs für ältere Menschen. Im Vordergrund stehen Problemsituationen des Alltags. Wie kann ich mich schützen, wie kann ich Stürze vermeiden, wie kann ich Situationen besser kontrollieren?

Antworten auf diese und andere Fragen klärt Dozent Thomas Tamke gemeinsam mit den Teilnehmenden. Der Kurs ist angesetzt für den Zeitraum zwischen 9.30 und 11 Uhr.

Personen, die sich einen Hund anschaffen möchten, sollten am Freitag, 25. Oktober, zwischen 18 und 21.15 Uhr die Informationsveranstaltung der kvhs besuchen. Darin wird verdeutlicht, welche Fragen sich potenzielle Hundehalter vorher stellen sollten. Zudem werden die Besonderheiten bekannter Rassen dargestellt. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer Fakten über entstehende Kosten und Eigenheiten, die mit der Hundehaltung verbunden sind.

Am Montag, 18. November, startet ein Bildungsurlaubsangebot zu den Themen: Talk und Grammar, Passiv, Indirekte Rede, Zeitungen lesen, Filmanalyse und Meinungen wiedergeben. Eine frühzeitige Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es telefonisch unter Telefon 04488 56-5110 oder online unter