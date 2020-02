Westerstede /Wardenburg Was viele schon wieder fast vergessen haben, darunter leiden Menschen aus Weißrussland und der Ukraine bis heute. 1986 ereignete sich in Tschernobyl ein Reaktorunglück, infolgedessen viele Bewohner in der Region erkrankten. Kinder kamen mit Missbildungen auf die Welt oder müssen mit anderen gesundheitlichen Einschränkungen leben.

Erholen können sie sich bei einem rund dreiwöchigen Aufenthalt in deutschen Gastfamilien. Doch solche Initiativen werden immer weniger, lösen sich auf, weil es an Nachfolgern, Gasteltern und Spenden fehlt. Ein Verein in Wardenburg kämpft nach wie vor dafür, dass Kinder aus der verseuchten Region in Weißrussland eine Chance haben, sich in Norddeutschland ein wenig zu regenerieren. Die Initiative sucht Gasteltern und hat sie in verschiedenen Landkreisen in der Umgebung gefunden.

Hier gibt es Hilfe Am 26. April 1986 gab es eine Explosion im Kernkraftwerk Tschernobyl, infolgedessen Radioaktivität freigesetzt wurde. Viele Menschen und ihre Nachkommen im Grenzgebiet Weißrussland/Ukraine leiden bis heute an den Folgen. Die Elterninitiative Tschernobylkinder Wardenburg ist seit 1994 aktiv. Ziel ist es, durch die Reaktorkatastrophe geschädigte Kinder zu einem Erholungsaufenthalt nach Deutschland zu holen. Finanziert wird die Aktion durch Spenden. Dankbar sind die Initiatoren für finanzielle Unterstützung und weitere Gastfamilien. Eine Informationsveranstaltung findet am Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr in der Volkshochschule Wardenburg statt. Auskunft erteilen Edeltraud und Willy Kayser unter Telefon 0 44 07/ 14 68 oder auf der Homepage. Das Ehepaar Thye ist unter Telefon 0 44 88/ 76 47 57 oder 06 37 72 87 07 zu erreichen. Mehr Infos unter www.tschernobylkinder-wardenburg.jimdo.com

Zu den Unterstützern gehören auch Monika und Renke Thye aus Westerstederfeld. „Die norddeutsche Luft tut den Kindern gut. Viele haben Immunschwächen und Mangelerscheinungen. Sie blühen während des Aufenthalts richtig auf“, weiß Renke Thye.

Im vorigen Sommer standen nach einer 30-stündigen Busfahrt die beiden 14-jährigen Mädchen Valeryia und Viktoryia vor der Tür. Die beiden waren das erste Mal in Deutschland, staunten über den alltäglichen Luxus – das eigene Zimmer, die große Badewanne, die üppige Obstauswahl und das schmackhafte Leitungswasser. Neugierig ließen sie sich aber auch auf den deutschen Alltag ein. Statt warmes Essen am Morgen gab es beispielsweise deutsches Frühstück mit Brot. Bei der Verständigung half ein Übersetzungsprogramm.

Bei Ausflügen an die Küste lernten die Mädchen Ebbe und Flut kennen, campten mit ihren Gasteltern, besuchten das Hössenbad, den Flugplatz in Felde und das Zwischenahner Meer, grillten im Garten und fuhren mit dem Rad. Die beiden Mädchen beschäftigten sich aber auch mit sich selbst, spielten Ball und hörten Musik. In den Freizeitparks Thüle und Slagharen trafen sie die anderen jungen Teilnehmer, und auch die Gasteltern hatten dort Gelegenheit zum Austausch. Nach einer erlebnisreichen Zeit ging es für die beiden Mädchen und die anderen wieder zurück nach Hause, mit Kleidung aus der Kleiderkammer und weiteren Geschenken im Gepäck.

Für Monika und Renke Thye steht fest, dass sie auch im kommenden Sommer wieder zwei Mädchen aus bedürftigen Familien aufnehmen werden. „Wir sind Rentner, haben Zeit, uns geht es gut und können deshalb ein bisschen was weitergeben“, erklärt Renke Thye das Engagement des Ehepaars.

Um andere zu motivieren und Geld für die Elterninitiative zu sammeln, haben Monika und Renke Thye im vorigen Jahr einen Hofflohmarkt für den guten Zweck organisiert und am vorigen Samstag einen Bücherflohmarkt im Westersteder Famila veranstaltet. Mit Handzetteln und in vielen Gesprächen warben sie für den Wardenburger Verein. Gegen eine Spende gingen auch zahlreiche Bücher über den Tisch.

Dankbar für solche Aktivitäten ist das Ehepaar Kayser. Die beiden Wardenburger konnten im vorigen Sommer 22 Kinder in 15 Gastfamilien vermitteln. Aber es sei zunehmend schwierig, neue Gasteltern zu gewinnen und die Reise der Kinder nach Deutschland zu finanzieren. „Wir benötigen rund 350 Euro pro Kind“, erklärt Willy Kayser. Darin enthalten sei nicht nur die Busfahrt, sondern auch das Visum, Versicherungen, eine russischsprachige Betreuerin und die Finanzierung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Der Wardenburger Verein arbeite mit einer Partnerorganisation zusammen. Sie kümmere sich in Weißrussland um die notwendigen Formalitäten für die Reise und um die Auswahl der Kinder – sie sollen aus sozial schwachen Familien kommen.

Seit vielen Jahren nehmen Edeltraud und Willy Kayser selbst Kinder auf und wissen, aus welchen ärmlichen Verhältnissen sie kommen und wie positiv sich der Aufenthalt in Deutschland auf die Gesundheit der Jungen und Mädchen auswirkt. Mit einigen ist das Ehepaar bis heute in Kontakt. „Die Kinder sind bescheiden und dankbar“, betont Willy Kayser.

Um auch anderen die Chance auf einen Erholungsurlaub zu eröffnen, hoffen die Kaysers auf weitere Unterstützung: „Bitte vergesst die Tschernobylkinder nicht.“