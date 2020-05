Westersteder Verwaltung Arbeitet An Konzept: Ferienbetreuung in der Planung

Westerstede Jahr für Jahr hat es in der Stadt Westerstede eine Ferienbetreuung und ein Ferienpass-Angebot gegeben, damit Kinder zum einen gut untergebracht, zum anderen aber auch schlicht gute Unterhaltung in den Sommerferien haben. Ist das in Zeiten der Corona-Pandemie in diesem Jahr möglich? Es ist, wie Dezernatsleiter Nico Busch während der Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Senioren, Soziales und Ehrenamt mitteilte. So sei im Jugendzentrum am Hössensportzentrum eine Ferienbetreuung geplant. Darüber hinaus sei die Verwaltung mit dem Kinderschutzbund über ein Betreuungsangebot im Gespräch. Ebenfalls angeboten werden soll eine Ferienpassaktion. Der genaue Ablauf wird noch beraten.

