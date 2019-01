Wiefelstede 2018 war eines der guten Jahre für den Wiefelsteder Verein „Hilfe für krebskranke und behinderte Kinder Ammerland“: Wieder kamen mehr als 20 000 Euro an Spenden zusammen, mit denen der 1999 gegründete Verein vorrangig Reittherapien für betroffene Kinder finanziert. „Rund 10 000 Euro hat in diesem Jahr allein die Wiefelsteder Firma Lager 3000 gespendet“, freute sich Vereinsvorsitzende Margot in einer ersten Bilanz.

Da hatte sie gerade Thomas Ebben zu Besuch. Auch der Wiefelsteder hatte eine Spende im Gepäck: 1300 Euro – gesammelt anlässlich seines 50. Geburtstags am 9. Dezember. Ebben hatte anlässlich dieses runden Jubiläums als leidenschaftlicher Läufer zu einem Spendenlauf an seinem Geburtstag eingeladen. 55 waren eingeladen, 25 plus ein Hund liefen mit. Einen Euro pro Kilometer wollte er für einen wohltätigen Zweck spenden, hatte er zuvor angekündigt. 150 Euro kamen so zusammen.

„Dann jedoch bekam die Aktion eine Eigendynamik“, erzählte Ebben: „Vor allem, weil für einen Verein in der Region gespendet werden sollte.“ In die Vereins-Spendenbox, die beim Geburtstag im Wohnzimmer stand, wanderten weitere 150 Euro, 100 Euro kamen zusammen, als eine Nachbarin an dem Tag selbst gebastelte Adventssachen verkaufte. Weitere Spenden und alle Geldgeschenke zum Geburtstag wanderten dann ebenfalls noch in den Spendentopf – bis schließlich 1300 Euro beisammen waren. „Eine Super-Aktion“ lobte denn auch Margot Wilkens alle Spender und den Initiator bei der Übergabe der Spende.

18 Kinder werden derzeit vom Verein betreut, berichtete die Vorsitzende des 80 Mitglieder zählenden Vereins. Sie kommen vorrangig aus dem Ammerland, in speziellen Fällen gibt es aber auch Ausnahmen von dieser Regel, sagte Wilkens. Mit 18 Kindern sind die Kapazitäten des Vereins derzeit nicht ausgelastet. „Die Betreuung, die teils über Jahre läuft, endet, wenn die Kinder zu Jugendlichen werden“, machte die Vorsitzende deutlich, dass dies bei einigen Betroffenen nun der Fall ist: „Wir befinden uns da gerade in einem Umbruch.“ Neue Kinder seien willkommen, Interessenten können sich gern bei Margot Wilkens unter Telefon 0 44 02/96 18 78 melden. „Eltern müssen immer einen Eigenanteil von 5 Euro für eine Therapieeinheit zahlen“, sagte Margot Wilkens, den Rest übernimmt der Verein. Reittherapien werden in Oldenburg, Friedrichsfehn und Westerstede angeboten.

2019 wird der Verein 20 Jahre alt – und das soll im Herbst auch kräftig gefeiert werden, kündigte die Vorsitzende schon mal an. „Ein Gründungsmitglied wird dann auch besondere Spender zum Essen einladen“, sagte sie.

Thomas Ebben übrigens ist bei der Spendenübergabe auch gleich in den Verein eingetreten.

Mehr Infos über den Verein unter www.wirhelfenkindern.org