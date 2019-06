Wiefelstede Ein kleiner Geburtstag konnte am Mittwoch in der Kindertagesstätte am Breeden gefeiert werden. Bereits zum fünften Mal hatte die Kita zum Aktionstag eingeladen. Ganz besonders die Mitmachaktionen standen bei den Kindern hoch im Kurs.

„Wir haben bereits seit langem in unserem pädagogischen Konzept den wichtigen Bereich ,Gesunde Kita für Alle‘ aufgenommen“, sagte Gabriele Pauels, Leiterin der Einrichtung, „und da gehört es natürlich auch dazu, dass wir den uns anvertrauten Kindern, ganz besonders in den Bereichen Bewegung und gesunde Ernährung, Möglichkeiten aufzeigen, dies alles entsprechend zu nutzen.“

Nach der Begrüßung und Vorstellung der teilnehmenden Aussteller durch Gabriele Pauels und dem anschließenden Begrüßungslied durch die Chorkinder sowie einem Tanz, füllte sich der Mehrzweckraum der Kita nach und nach mit Kindern. Auch die Kinder vom Spohler Kindergarten „Spatzennest“ waren dabei. Viele Eltern hatten es sich ebenso nicht nehmen lassen und informierten sich besonders an den Info-Ständen.

Schnell waren die Stände dicht belagert, denn an einigen gab es auch die Möglichkeit, selber aktiv zu werden oder eine kleine Tüte mit Inhalt nach Hause zu nehmen. Beim Stand einer Zahnarztpraxis konnten die Kinder an einem Zahnmodell zeigen, ob sie das richtige Zähneputzen beherrschen. Wie viel ungesunder Zucker in manchen Lebensmitteln vorhanden ist, wurde am Stand des Jugendzahnärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes gezeigt. Und bei der Logopädin Heike Rößler konnte bei kleinen Geschicklichkeitsspielen die Motorik getestet werden.

Die Apotheke im Ärztezentrum verteilte kleine Becher mit gesundem Vitaminsaft und gab Informationen darüber, wie man sich im Sommer am besten vor den Sonnenstrahlen schützt. Für die Ergotherapeutin Tina Brun aus Varel, war das Gespräch mit den Eltern sehr wichtig, um auf motorische, sensorische oder psychische Erkrankungen bei Kindern hinzuweisen.

Besonders beliebt bei den Kindern war der Bewegungsparcours, der von der Turnabteilung des SVE aufgebaut worden war. Hier konnte gerutscht, balanciert und sich in einer Höhle versteckt werden. Und immer wieder zog es Kinder wie Eltern zum Stand der Bio-Bäckerei Butterfly und der Ammerland-Molkerei. Hier gab es leckere Brotsorten und Käsehäppchen zum Probieren.

Der Hofladen Eilers hatte einen großen Korb mit gesundem Obst dabei. Dass auch im großen Trubel ein Buch spannend sein kann, demonstrierten einige „Leseratten“ und nutzten eine stille Ecke, um in den Büchern der Gemeindebücherei zu lesen. Als um 13.30 Uhr das letzte Kind den Aktionstag verlassen hatte, konnten Gabriele Pauels mit den Erzieherinnen und die Aussteller ein durchaus positives Fazit ziehen. So dass der sechsten Auflage 2020 nichts im Wege stehen wird.