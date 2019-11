Wiefelstede „Sicheres Schwimmen und Sicherheit im Wasser“ heißt es Donnerstag, 12. Dezember, im Wiefelsteder Hallenbad. Zum zweiten Mal lädt die DLRG Oberschüler der Klassen acht und neun zu diesem Termin ein. „Wir wollen den Kindern Rettungstechniken näher bringen und ihnen auch zeigen wie man sich in Gefahrensituationen im Wasser verhält“, erläutert Karin Jehle, technischere Leiterin der DLRG-Ortsgruppe Wiefelstede.

Die Teilnahme an dem DLRG-Angebot wäre manchem Wiefelsteder Teenager gar nicht möglich, weil sie gar nicht schwimmen können, weiß Jehle. Denn: Es sei schwierig, an Nichtschwimmer-Jugendliche heranzukommen. Wer im Alter zwischen fünf und sechs Jahren keinen Seepferdchen-Kurs absolviert habe, verspüre ein paar Jahre später keine Lust, sich als Acht- oder Neunjähriger mit Kindergarten-Kinder im Wasser zu tummeln, so Jehle.

Dass Wiefelsteder Kinder nicht an Seepferdchen-Kursen teilnehmen, könne unterschiedliche Gründe haben. „Meist sind beide Eltern berufstätig und haben keine Zeit, ihre Kinder zum Bad zu bringen.“ Die von der Gemeinde angebotenen und von der DLRG durchgeführten Kurse dauern drei Wochen und finden von montags bis freitags jeweils von 14.30 bis 15.15 Uhr statt. Auch könne es in manchen Familien am Geld fehlen. 60 Euro kostet das Seepferdchen-Training.

Wer aber das Seepferdchen habe, mache meist auch noch das Schwimmabzeichen in Bronze, weiß Jehle. Montags würden sich über 40 Kinder nur für Bronze in der Halle tummeln. Zwölf Einheiten seien für das Schwimmabzeichen abzuleisten. „Wir haben eine Warteliste für das Abzeichen, auf der rund 50 Kinder stehen“, berichtet Karin Jehlen. Und: Die Wartezeit könne bis zu einem Jahr betragen.

Sie macht darauf aufmerksam, dass das Seepferdchen kein Schwimmabzeichen sei. „Die Kinder können sich über Wasser halten, mehr nicht.“ Eine Bahn müsse man zurücklegen, egal wie. Als erstes Schwimmabzeichen gelte Bronze, so die technische Leiterin der Wiefelsteder DLRG.