Wiefelstede Die Beitragsfreiheit im Kindergarten für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr, also ab dem 3. Geburtstag, will das Land Niedersachsen zum 1. August landesweit einführen. Dies wird der Gemeinde nach den bisherigen Vorstellungen der Landesregierung ein saftiges jährliches Defizit sowie Kapazitätsprobleme in den Kindergärten bescheren, ist Sigrid Lemp, Leiterin des Fachbereichs II „Arbeit, Familie und Soziales“ im Wiefelsteder Rathaus, überzeugt. Allein fürs Kindergartenjahr 2018/19 läge dies bei rund 165 000 Euro.

„60 Prozent nötig“

Als Ausgleich für die wegfallenden Elternbeiträge will das Land ab 1. August zunächst 55 Prozent der Fachpersonalkosten für Kindergartenkinder übernehmen. Bis zum Kindergartenjahr 2021/22 soll dieser Prozentsatz jährlich um ein Prozent steigen, so dass ab 2021/22 dann jährlich 58 Prozent übernommen würden. Auch dann läge das Defizit für die Gemeinde jedoch immer noch bei rund 93 000 Euro – wie in den Folgejahren mindestens auch, rechnet Lemp vor. Steigende Personalkosten und eine eventuelle Ausweitung der Betreuungskapazitäten seien dabei noch gar nicht eingerechnet. Um das Defizit auszugleichen, müsste das Land nach Angaben der Fachbereichsleiterin 60 Prozent der Fachpersonalkosten übernehmen.

Ab dem 3. Geburtstag eines Kindes besteht bekanntlich ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Mit der künftigen Beitragsfreiheit könnten Eltern verstärkt darauf pochen, die betreffenden Kinder bereits vor Beginn des neuen Kindergartenjahres im Kindergarten unterzubringen, glaubt Lemp, da sie dann eben gar nichts mehr für die Betreuung ihrer Kinder zahlen müssen. Und da zudem die Betreuungszeit bis zu 8 Stunden täglich beitragsfrei sein soll, dürften mehr Eltern als bislang Ganztagsplätze in Anspruch nehmen – auch wenn dies aufgrund der beruflichen Situation der Eltern gar nicht notwendig wäre. Lemp: Diese Ganztagskapazitäten können wir derzeit nicht anbieten.“

Schulgesetz geändert

Kapazitätsprobleme dürfte zudem eine Änderung des niedersächsischen Schulgesetzes bringen, die gleichzeitig in Kraft treten soll. Danach können Eltern für Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September eines Jahres das 6. Lebensjahr vollenden, wählen, ob das Kind in diesem oder im Folgejahr eingeschult wird. Stichtag für die entsprechende Entscheidung bereits ab diesem Jahr ist der 1. Mai.

Eine Umfrage bei den Leiterinnen der Kindertagesstätten in der Gemeinde habe ergeben, dass sowohl im Nord- als auch im Südbereich der Gemeinde jeweils zehn Kindergartenplätze für diese Fälle bereits in diesem Jahr geblockt werden müssten. Lemp: „Somit können weniger neue Kindergartenkinder aufgenommen werden“, machte Lemp deutlich.

Insgesamt sei die Gemeindeverwaltung in Wiefelstede nicht glücklich mit dem derzeitigen Angebot des Landes zur Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Die Gemeinde stehe da an der Seite des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, der das bisherige Angebot des Landes ebenfalls nicht akzeptiere.

Zusagen kommen

Die Gemeinde hatte Eltern, die ihre Kinder für einen Platz in Krippe, Hort oder Kindergarten angemeldet hatten, wegen der Unklarheiten in Sachen Gebührenfreiheit in diesem Jahr länger als üblich im Unklaren darüber gelassen, ob sie eine Zusage erhalten oder nicht. Wie Sigrid Lemp am Mittwoch erklärte, sollen die Eltern im Südbereich nun ab 5. April, im Nordbereich ab 9. April Nachricht erhalten.

Die Gemeinde muss nun auch ihre Richtlinie der Gebühren für Kindertagesstätten ändern. Das wird Thema in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales am Dienstag, 10. April, ab 17 Uhr im Rathaus sein. Dort wird Lemp dann auch die Auswirkungen der Beitragsfreiheit und der Änderung des Schulgesetzes nochmals im Detail vortragen.