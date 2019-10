Wiefelstede Im Eingangsbereich der Oberschule haben beispielsweise das Oldenburger Klinikum, ein Ladenbauer, eine Glasfirma und selbst der Landkreis Ammerland Plakate aufgehängt. Sie alle werben um die Oberschüler, doch bei ihnen eine Ausbildung zu beginnen.

„Was die Auswahl bei den Ausbildungsplätzen angeht, leben die Schüler derzeit in einem Schlaraffenland“, sagt Rainer Kroll, Fachbereichsleiter für Wirtschaft und Arbeit an der Oberschule. Die Zehntklässler hätten gerade ihr zweiwöchiges Praktikum absolviert. Bewerbungstraining sei dennoch nötig, so Kroll. „Die Formalien müssen bei den Jugendlichen sitzen.“ Vertreter von der AOK, der Barmer, der Landessparkasse zu Oldenburg und der Auricher Molkerei Rücker erklärten, wie eine ordentliche Bewerbung aussehen muss, was bei einem Einstellungstest erwartet wird und wie ein Bewerbungsgespräch abläuft. „Bei den großen Unternehmen geht die Bewerbungsphase für das kommende Jahr jetzt los“, so Kroll. Ein Handwerksbetrieb nehme vielleicht noch im März Bewerbungen entgegen.

Yarah Mittwollen hat sich für eine Ausbildung als Landmaschinen-Mechatronikerin bei der Raiffeisen in Spohle beworben. „Ich habe viel mit Oldtimern zu tun“, sagt die Zehntklässlerin. Im November bekomme sie Antwort. Nick Ohrens hat ein Praktikum beim Wasserverband OOWV gut gefallen und er hat sich dort beworben.

Allerdings: Bei einer Abfrage unter den rund 85 Teilnehmern des Trainings konnten sich nur zwei vorstellen, einen Pflegeberuf zu ergreifen.