Wiefelstede Vor allem in Sachen Infrastruktur-Investitionen ist die Gemeinde Wiefelstede in diesem Jahr eifrig unterwegs gewesen. Im kommenden Jahr geht es weiter.

• leader

Erstmals hatte sich die Gemeinde für Mittel aus dem europäischen Förderprogramm Leader beworben. Mit dem Geld aus Brüssel soll der ländliche Raum gefördert werden. „Ohne die Förderung hätten wir manches nicht umsetzen können“, sagt der Bürgermeister. Für 311 000 Euro (inklusive Anteil der Gemeinde) sei einiges entstanden. Beispielsweise die Beachvolleyball-Anlage am Sportzentrum. Auf einem alten Tennisplatz kann jetzt gepritscht und gebaggert werden. In Metjendorf wurden Trimm-Geräte aufgebaut. Und nicht zuletzt die Herrichtung des Kirchweges als Spazier- und Radstrecke im Ort sowie der Bau der Remise auf dem Gelände des Wiefelsteder Heimatmuseums. Und auch in der Gestaltung der Stromkästen mit historischen Motiven aus dem Ort stecke Geld aus Brüssel. „Das wäre ohne Leader nicht passiert.“ Allerdings: „Bei Förderung von Projekten von Vereinen haben wir noch Luft nach oben“, sagt Pieper.

• bildung

Kindergärten und Schulen sind in Wiefelstede eigentliche eine Dauerbaustelle. Der Ort wächst, entsprechend müsse die Infrastruktur angepasst werden. Das kostet. „An der Grundschule in Wiefelstede sind die beiden neuen Klassenräume bezogen worden, die Container, die als provisorische Unterrichtsräume dienten, sind verschwunden“, berichtet Pieper. Was die frühkindliche Bildung und Erziehung angehe, so sei unter Federführung der Arbeiterwohlfahrt seit März die Kita „Lüttje Patt“ am Start. „Wir haben nicht auf Vorrat gebaut, sondern alle Plätze sind belegt.“ 80 Kinder würden in der Einrichtung betreut.

In Planung sei ein neuer Kindergarten in der Wiefelsteder Ortsmitte. Am Brinkacker sollen drei Kita- und zwei Krippengruppen entstehen. Jedoch könne der zunächst angepeilte Eröffnungstermin zum August 2020 nicht gehalten werden. „Die wird erst Ende des Jahres oder sogar 2021 fertiggestellt sein. Bis dahin haben wir einen Engpass.“ Die Frage, wer die Kita betreiben werde, soll aber vor den Sommerferien entschieden sein, so der Bürgermeister. Dass in zehn oder 15 Jahren die ein oder andere Kita nicht mehr voll sein wird, Stichwort demografischer Wandel, die Gefahr sieht Jörg Pieper indes nicht. „Wir haben eine ungebremste Nachfrage nach Wohnraum und Bauland.“ Die Gemeinde könne aufgrund der Nachfrage die Ausweisung von Bauland steuern. Und auch durch die Fluktuation in den alten Baugebieten glaubt der Bürgermeister nicht, dass die Einrichtungen Auslastungsprobleme bekämen. „Wir haben nach wie vor eine Unterversorgung bei Kitaplätzen.“

Auslastungsprobleme hat auch die Grundschule in Metjendorf nicht. Im Gegenteil: Dort sind die Bauarbeiter anzutreffen. Die Schule wird erweitert, eine neue Zweifeld-Sporthalle ist ebenfalls im Bau. „Mit über fünf Millionen ist es die größte Investition der Gemeinde überhaupt“, sagt Pieper.

• bauland

Die Ausweisung von neuem Bauland ist nicht ganz unproblematisch. Einerseits wächst dadurch ein Ort, andererseits ist in einem Land wie Deutschland der Flächenverbrauch ein Problem.

Wiefelstedes Bürgermeister sagt: „Da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.“ Eine Innenverdichtung habe im Ortskern bereits stattgefunden. „Wir haben keine Freiflächen mehr im Innenbereich.“ Man könne als Gemeinde sagen, man sei in der Beziehung am Ende, aber das gehe eben nicht. „Wir müssen ein gewisses Angebot an Bauland schaffen. Das ist eine Kernaufgabe einer Gemeinde.“ Und da es aufgrund der gewachsenen Strukturen im Ort nicht in die Höhe gehen kann, müsse es eben in die Fläche gehen. In Metjendorf habe die Gemeinde weitere Flächen gesichert, die irgendwann als Bauland an den Mann gebracht werden sollen, so Pieper.

• digitalisierung

Die Digitalisierung in den drei Wiefelsteder Schulen werde vorangetrieben. „Das geht seinen Gang. Wir werden die Konzepte der Schulen umsetzen“, kündigt der Verwaltungs-Chef an. Er setze bei dem Thema mehr auf Nachhaltigkeit, statt auf Schnelligkeit. Wie sich die anschließende Betreuung und Pflege der Hard- und Software darstelle, müsse sich im Rahmen des Prozesses klären. „Wir werden ein leistungsfähiges W-LAN bereitstellen.“

• investitionen

Bei Investitionen will die Gemeinde ab 2021 wieder ein Stück weit auf die Bremse treten. „Knapp elf Millionen Euro zu investieren ist dauerhaft nicht darstellbar“, weiß auch der Bürgermeister. Der Ausbau der Schule in Metjendorf, der Sporthallenbau und die neue Kita sind die größten Investitionen des nächsten und übernächsten Jahres. Jörg Pieper sagt aber auch: „Ohne Investitionen geht es nicht.“ Hier nennt er als Stichwörter die Entwicklung des Schulzentrums Am Breeden und die Bedarfe der Feuerwehren. Die sollen im kommenden Jahr erstmals mit einem Feuerschutzbedarfsplan zu Tage gefördert werden. Fest stehe schon jetzt: Das Gerätehaus in Metjendorf entspreche nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben, dort müsse dringend etwas passieren.