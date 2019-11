Wiefelstede Im Ausschuss für Generationen und Soziales meldete sich eine Mutter in der Einwohnerfragestunde zu Wort. Sie beklagte sich, dass Eltern schwerlich planen könnten, wenn erst Anfang Mai feststünde, wie viele Plätze an dreijährige Kinder für das neue Kindergartenjahr vergeben werden. „Das ist für berufstätige Eltern einfach zu spät“, sagte die Frau.

Ursache ist eine gesetzliche Regelung, die es Eltern erlaubt zu entscheiden, ob Kinder mit sechs oder sieben Jahren eingeschult werden. Und zwar betrifft es die Kinder, die zwischen dem 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt werden. „Das ist eben ein Viertel eines Jahrgangs“, sagt Sigrid Lemp, Leiterin des Fachbereichs Arbeit, Familie und Soziales im Wiefelsteder Rathaus. Solange die Verwaltung eben nicht verbindlich wisse, wie viele Kinder aus der Altersgruppe eingeschult werden oder noch ein Jahr in der Kita bleiben, müsse sie die Plätze blockieren, sagt sie. „Wir können ja die Kitaplätze nicht doppelt besetzen.“

Sigrid Lemp schätzt, dass für das neue Schuljahr in den Kindergärten der Gemeinde ungefähr 40 Kinder unter die Flexi-Regelung fallen. Um sich ein ungefähres Bild zu verschaffen, welche Kinder mit sechs oder mit sieben Jahren eingeschult werden, will die Gemeinde eine Elternbefragung über die Kindergärten durchführen (NWZ berichtete). Nur: „Die ist völlig unverbindlich. Die Eltern können sich sogar noch nach dem ersten Mai umentscheiden“, sagt Sigrid Lemp.

Die Möglichkeit einer sogenannten Kindergarten-Schule wurde im Ausschuss angesprochen. Das hinge davon ab, wie viele Kinder am Ende tatsächlich mit sechs Jahren noch ein weiteres Jahr in der Kita betreut werden sollen. Das Modell laufe bereits in der Kreisstadt Westerstede erfolgreich, wie Lemp berichtete. Für diese Kita-Kinder würde dann jeweils im Norden und Süden der Gemeinde eine eigene Gruppe eingerichtet. „Kinder mit sechs Jahren haben eben andere Bildungsansprüche als Dreijährige.“ Nach dem Jahr würden sie dann gemeinsam eingeschult.