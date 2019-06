Wiefelstede Keschern, beobachten und vergleichen: Selbstständig forschen heißt es für die Neunt- und Zehntklässler der Oberschule in Wiefelstede beim Gewässerprojekttag.

Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Aktionstag, bei dem die Schüler am Hörner Tief, einem Regenrückhaltebecken, und in der Schule verschiedene Experimente zum Thema Gewässer- und Naturschutz durchführen. „Es gibt mehrere Stationen, bei denen die Schüler die Möglichkeit haben ,richtiges Forschen‘ kennenzulernen und auszuprobieren“, sagt Jan Ellerbrock, Fachbereichsleitung für Naturwissenschaften.

Stationen am Hörner Tief

Früh am Morgen haben die Lehrer die einzelnen Materialien vorbereitet. „Es ist immer so, dass bei jeder Kleingruppe aus Neuntklässlern ein Zehntklässler ist, der das Experiment erklärt und bei Fragen hilft. Denn die Zehntklässler haben den Tag bereits gemacht“, sagt Ellerbrock.

Rund um das Hörner Tief gibt es Stationen, bei denen Schüler den Sauerstoffgehalt, die Temperatur und die Qualität des Wassers bestimmen. „Durch den Regen der letzten Tage haben wir einen erhöhten Sauerstoffgehalt“, erklärt Lehrerin Heidy Wienekamp. Das zeigen auch die Ergebnisse der Schüler. An einer anderen Seite des Regenrückhaltebeckens zeigt Petra Sindermann aus der Fachleitung Chemie, wie man Teichmuscheln, Stockenten oder kleinere Fische bestimmt. Dafür steigen einige Neuntklässler in eine Wathose, um mit einem Netz gewappnet Wassertiere einzufangen. Diese werden nach der Bestimmung wieder in ihren nassen Lebensraum entlassen.

Mit der App bestimmen

Neben Tieren kümmert sich eine andere Gruppe darum, die Pflanzenwelt um das Hörner Tief genauer zu beobachten. Jenny und Josephine benutzen dafür eine Applikation auf ihren Handys. „Damit mache ich ein Foto und das Gerät sucht mir dann alle möglichen passenden Pflanzen heraus“, erklärt Jenny. Ihre Ergebnisse protokollieren die Schüler auf Klemmbrettern. Mit den gesammelten Proben und Resultaten geht es für die Schüler zurück zum Schulgebäude. Dann werden die Phosphat-, Nitrat- und pH-Werte bestimmt. „An einem hohen Phosphatwert lassen sich viele Haushaltsabwässer ablesen, an einem hohen Nitratwert Düngemittel“, erklärt Ellerbrock. Wenn der Aktionstag früher im Jahr stattfindet, ist der Nitratwert meistens höher, weil dann erst gedüngt wurde, so Wienekamp.

Weitere Untersuchungen finden unter dem Mikroskop statt. „Dann betrachten wir die Kleinstlebewesen wie Plankton“, erklärt Gunnar Stumm, Bio- und Chemielehrer. Anhand einer Gütekarte werden die bestimmten Tiere und gemessenen Werte dann eingeordnet. „Das Gewässer befindet sich seit jeher im grünen Bereich“, resümiert Ellerbrock aus den Ergebnissen der letzten 20 Jahre.