Wiefelstede Das Moderlieschen fühlt sich offenbar wohl im Regenrückhaltebecken „Hörner Diek“ in Wiefelstede. Den gut 100 Neuntklässlern der Oberschule Wiefelstede, die sich in dieser Woche anlässlich des jährlichen Gewässertages der Schule zwei Tage lang fächerübergreifend mit der Untersuchung von Flora und Fauna in und an den Gewässern oder dem chemischen „Innenleben“ des Wassers befasst hatten, gehen diese kleinen Fische jedenfalls reichlich in den Kescher. Auch ihre Anwesenheit zeigt: Den künstlich geschaffenen Seen, die der Rückhaltung von Regenwasser dienen und so eben nicht als natürliche Gewässer anzusehen sind, geht es offenbar erstaunlich gut, denn Moderlieschen reagieren empfindlich auf Sauerstoffmangel im Wasser und auf erhöhte Nitrit- und Nitratwerte. „Die Einträge von Phosphat und Nitraten liegt unter dem Grenzwert“, weiß denn auch Jan Ellerbrock.

Der Fachbereichsleiter Mathematik/Naturwissenschaften der Oberschule betreut das 1998 noch zu Haupt- und Realschulzeiten ins Leben gerufene, jährliche Projekt seit drei Jahren. Stets werden alle Daten über Nährstoffeinträge, Sauerstoffgehalt, Wassertemperatur sowie die vorhandene Flora und Fauna gesammelt und können so über die Jahre auch miteinander verglichen werden. Noch bis 2010 stand es nicht gut um die künstlichen Gewässer. Daraufhin wurden Uferbereiche von dichtem Bewuchs befreit, damit der Wind seine Arbeit als Sauerstofflieferant besser leisten konnte. Auch wurde der Uferbereich entschlammt – natürlich auch, um die Funktion der Rückhaltebecken nicht zu gefährden. Danach wurde es besser mit der Wasserqualität, stellte schon 2011 auch die Schule anlässlich des Gewässertages fest.

2016 wurden die Becken nochmals vergrößert und vertieft, um größere Mengen an Wasser aufnehmen zu können, die durch die Erschließung des Gewerbegebietes Eisenstraße erwartet wurden. Und 2017 wurde im Rahmen üblicher Unterhaltungsmaßnahmen nochmals massiv abgeholzt.

So hatten die Neuntklässler an zwei sehr schwülen Tagen zwar wenig Schatten, Lebewesen jedoch registrierten sie reichlich. Bei der Entdeckungstour kamen Anglerhosen, Sichthilfen für den Blick unter Wasser – und an Land erstmals auch Apps etwa zur Bestimmung von Pflanzen zum Einsatz: Die Schüler machten mit dem Smartphone ein Foto der Pflanze, die App half dann mit mehreren Vorschlägen bei der korrekten Bestimmung.

In der Schule arbeiteten Schüler zeitgleich an der Bestimmung von Kleinstlebewesen unterm Mikroskop und an der chemischen Analyse des Wassers. „Beim Gewässertag lernen die Schüler naturwissenschaftliche Arbeitsweisen eben auch in der Praxis kennen“, lobt denn auch Schulleiterin Jutta Klages das Langzeitprojekt.