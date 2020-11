Soziales: Anmeldung für Ferienbetreuung

Wiefelstede /Metjendorf Vor allem berufstätige Eltern möchten auch in den Ferienzeiten ihre Kinder gut und verlässlich betreut wissen und brauchen Planungssicherheit.

FreiRaum und Casa

Das Familienservicebüro Wiefelstede bietet auch 2021 wieder eine Kinderferienbetreuung für Grundschulkinder im Jugendhaus FreiRaum in Wiefelstede und im Casa Metjendorf an. Die Kinder können in den Osterferien in der Zeit vom 29. März bis 1. April betreut werden. Für die Sommerferienbetreuung kann für den Zeitraum vom 22. Juli bis 6. August in Wiefelstede und Metjendorf und vom 23. August bis 1. September nur in Metjendorf angemeldet werden. Die Betreuung in den Herbstferien ist in beiden Häusern vom 18. bis 22. Oktober.

Die Betreuung ist jeweils an den Vormittagen in der Zeit von 07.30 bis 13 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt pro Betreuungstag zehn Euro. Alleinerziehende, Geschwisterkinder und Familien mit geringem Einkommen zahlen nur sechs Euro.

Eine Anmeldung ist auch für einzelne Tage möglich. Für die Sommerferienbetreuung können auch Kinder angemeldet werden, die erst nach den Ferien in die 1. Klassen der Grundschule aufgenommen werden.

Betreut werden die Kinder je nach Gruppengröße von ein bis zwei qualifizierten Mitarbeiterinnen.

Anmeldung ab sofort

Anmeldungen für die Ferienzeiten sind im Familienservicebüro der Gemeinde möglich und sollten möglichst früh erfolgen. Anmeldeformulare sind auf der Website der Gemeinde Wiefelstede und im Internet unter www.familie-in-wiefelstede.de zu finden. Bei weiteren Fragen können sich Interessierte bei Monika Schmacker oder Simone Meinecke vom Familienservicebüro Wiefelstede unter Telefon 0 44 02/9 65 24 22 55 melden.