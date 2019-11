Wiefelstede Wenn die Mitglieder des Schulausschusses am kommenden Dienstag (17 Uhr, Ratssaal) zusammenkommen, wird sich im Ausschuss Vieles um Zahlen drehen. Die Restbestände auf den Konten der Schulen können im Folgejahr genutzt werden. Bereits seit 1996 verfügen die Schulen in der Gemeinde über ihre eigenen Budgets. Über die Verwendung der Mittel können die Schulen grundsätzlich frei verfügen. „Sie können Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Einzelinvestitionen bis 1000 Euro netto eigenständig beschaffen. Bei Anschaffungen, die über dieser Wertgrenze liegen, erfolgt die Bestellung über die Verwaltung“, sagt Wiefelstedes Amtsleiter für Finanzen und Schulen, Uwe Siemen.

Im so genannten Ergebnishaushalt erfolgt die Abwicklung der Budgetmittel direkt über die Schulkonten. Und auf dem verfügte die Grundschule Metjendorf zum 31. Dezember 2018 noch über Mittel von rund 31 000 Euro. Bei der Grundschule Wiefelstede waren es knapp 17 500 Euro und die Oberschule hatte noch rund 47 300 Euro zum 31. Dezember 2018 zur Verfügung. Diese Mittel werden in das Folgejahr übertragen und stehen den Schulen dann weiterhin zur Verfügung. Durch dieses Verfahren haben die Schulen die Möglichkeit, Ansparungen für größere Beschaffungen vorzunehmen. So muss keine Entscheidung am Ende des Jahres „übers Knie“ gebrochen werden – es bleibt ausreichend Zeit, um Überlegungen zu notwendigen Beschaffungen anzustellen, so die Verwaltung.

Vorgestellt und beraten wird im Ausschuss auch, wie viel Geld die Wiefelsteder Schulen im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt bekommen sollen. Für die Ermittlung der jährlichen Mittel ist eine umfangreiche Berechnung auf Basis der Budgetrichtlinien notwendig, wie Uwe Siemen weiß. „Vorrangig richtet sich die Berechnung nach Schüler- und Klassenzahlen. Aber auch Faktoren wie die Anzahl von Kindern mit einem erhöhten Förderbedarf fließen in die Berechnung ein“, sagt Siemen. Im Vorfeld der Beratungen finden Gespräche mit den Schulleitungen statt, in denen die Budgets erläutert werden. Auch werden in diesen Gesprächen Hinweise auf Veränderungen, Anregungen und Wünsche vorgetragen, die unter Umständen in die Budgetberechnung aufgenommen werden.

Die Grundschule Metjendorf soll im kommenden Jahr insgesamt knapp 34 000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen (Summe aus Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Investitionen über 1000 Euro € netto). Bei der Grundschule Wiefelstede sind es etwas mehr als 36 000 Euro. Und die Oberschule soll mit knapp 75 000 Euro bedacht werden.