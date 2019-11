Wiefelstede Das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche soll ein wenig umgestrickt werden. Vorgestellt wird dem Ausschuss für Generationen und Soziales auch, dass der Oster-Ferienpass ab kommendem Jahr in der bisherigen Form nicht mehr stattfinden wird. Der hat sich im Wiefelsteder „FreiRaum“ und im Metjendorfer „Casa“ an die die Zielgruppe der Acht- bis Zwölfjährigen gerichtet. „Das reguläre Programm für die älteren Jugendlichen fand in der Zeit nicht statt“, so Sigrid Lemp, Leiterin des zuständigen Fachbereichs im Rathaus. Stattdessen soll es Aktionen geben, die sich stärker an den beiden Einrichtungen orientieren. Die Jüngeren fallen in den Osterferien aber nicht hinten rüber. Wie in den vergangenen Jahren, wird in den Osterferien ein viertägiges Freizeitangebot im Schullandheim Dötlingen stattfinden. Für insgesamt 36 Kinder zwischen acht und zehn Jahren soll ein abwechslungsreiches Programm gestaltet werden, so die Vorlage.

Wirklich gut angenommen werden die Öffnungszeiten der Jugendtreffs im Metjendorfer „Casa“ und im Wiefelsteder „FreiRaum“. Da allerdings bringt der gute Besuch aktuell ein Problem mit sich. Jugendliche nutzten vermehrt die Öffnungszeiten, um sich bei ihren alltäglichen Herausforderungen oder Problemen Rat zu holen und die Mitarbeiter als Gesprächspartner zu nutzen. Hier liege eine immer deutlicher werdende Schwachstelle der bisherigen Praxis, die Öffnungszeiten lediglich mit einer Person zu besetzen. Finde ein intensives und vertrauliches Beratungsgespräch statt, vernachlässige der Betreuer komplett seine Aufsichtspflicht gegenüber den anderen Besuchern. Dies könnte im „Fall der Fälle“ zu ernsthaften Konsequenzen führen, so die Vorlage. „Wenn wir eine zweite Person hätten, wäre das nicht schlecht“, sagt Lemp.

Einen Schub habe das „Casa“ erfahren: Leonie Woyke hat zu Beginn 2019 ihre Stelle im „Casa“ angetreten, „frischen Wind“ in die Jugendarbeit gebracht und einige neue Programmpunkte und Projekte in der offenen Jugendarbeit etabliert, schreibt die Verwaltung.