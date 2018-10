Wiefelstede Sportliches Seilspringen ist gut fürs Herz. Das meint die Deutsche Herzstiftung, die mit dem Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ am Montagmorgen erstmals in der Grundschule Wiefelstede zu Gast war – und den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4d das „Rope Skipping“ schmackhaft machen wollte.

„Das ,Rope Skipping’ eignet sich gut zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfertigkeiten wie Ausdauer und Koordination, sagt Birthe Schöning, die den gut zweistündigen, kostenlosen Workshop für die Viertklässler leitete. Und daran scheint es heutzutage zu hapern, denn körperliche Aktivitäten wie Laufen, Springen oder auch Ballspielen, die dem natürlichen Bewegungsdrang von Kinder entsprächen, gehörten nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf, sagt die Mitarbeiterin der Herzstiftung. Auch Sportlehrerin Ilka Koschel, die die 4d betreut, räumt ein, dass den Kindern schon vor dem Grundschulalter mangels Bewegung vielfach die Ausdauer fehlt. Der Schulsport allein könne das nicht ausgleichen, sagt sie. Genau dort setzt denn auch das Präventionsprojekt an, dass nach Angaben der Herzstiftung bundesweit bereits mehr als 400 000 Kinder erreicht hat – „in der Hoffnung, dass die Kinder Spaß am Seilspringen haben und damit auch abseits der Schule weitermachen. Und überhaupt wieder zu mehr Bewegung motiviert werden“, sagt Birthe Schöning. Schließlich ist der Aufwand gering und man kann das Seilspringen überall praktizieren. „Wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil mit Bewegung und gesunder Ernährung pflegt, der verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken, meint die Stiftung.

Die Viertklässler probten am Montag das Seilspringen allein, zu zweit oder in der Gruppe – und führten zum Abschluss ihre frisch erworbenen Künste vor den Drittklässlern auf. Die Besucher durften dann auch selbst ran und tobten sich ausgiebig mit den Sprungseilen aus.

Übrigens: Der SVE Wiefelstede hat auch eine Rope-Skipping-Gruppe.