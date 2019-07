Wiefelstede Fast die Hälfte der Sommerferien ist rum. Und auch fast die Hälfte des Ferienpass-Programms ist abgespult. Bei der Wiefelsteder Jugendpflege ist man mit der Resonanz auf die Angebote durchaus zufrieden – ­ mit leichten Abstrichen.

„Die Angebote werden gut angenommen. Leider sieht es bei manchen Fahrten nicht ganz so gut aus“, sagt Marina Tebben von der Jugendpflege und Leiterin des Mehrgenerationenhauses „Casa“ in Metjendorf. Das sei aber von Jahr zu Jahr unterschiedlich. In manchen Ferien seien viele Fahrten völlig überbucht, ein Jahr später sei das Interesse der Kinder und Jugendlichen an den Tagestouren dann geringer. Unlängst seien bei zwei Ausflügen rund 20 Plätze frei geblieben, berichtet sie.

Hingegen könnten die Ferienpass-Aktionen, bei denen die Kinder einfach vorbeikommen können, über mangelndes Interesse nicht klagen. „Beispielsweise sind alle Angebote, die mit Essen zu tun haben, wirklich gut besucht“, weiß Tebben. Seien es die Kochkurse in der Schulküche oder die Pfannkuchen-Party, die Marina Tebben selbst organisiert hatte.

Ebenfalls jedes Jahr beliebt ist das Zeltlager in Borbeck, das Donnerstagabend endet. „Das gibt es schon ewig.“ Sie hat in ihrem Büro noch Ferienpässe aus den 80er Jahren liegen. „Daran kann man sehen, dass das Angebot kontinuierlich gewachsen ist“, sagt die Rathausmitarbeiterin.

Und im Angebot ist in der zweiten Ferienhälfte noch einiges. Beispielsweise ein BMX-Schnupperkurs (22. Juli) oder das Kinderfest in Spohle (27. Juli). Und nicht zu vergessen die Wasserschlacht in Metjendorf am letzten Ferientag (14. August). „Ohne das Engagement der Ehrenamtlichen und Vereine könnten wir die 100 Angebote nicht stemmen“, so Marina Tebben.