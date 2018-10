Wiefelstede Kaum hatte Schulleiterin Jutta Klages am Dienstagmorgen das Ergebnis des diesjährigen Sponsorenlaufs der Oberschule Wiefelstede zugunsten des Projekts „Hokisa“ (Homes für Kids in South Africa“) über Mikro verkündet, da brach der Jubel der Schüler los. 16 870 Euro hat der Lauf im September erbracht – das ist bislang absoluter Rekord: 2015 waren 12 300 Euro zusammengekommen. „Das Ergebnis ist einfach überwältigend“, freute sich die Schulleiterin, die wie die Schüler erst kurz zuvor das Gesamtergebnis erfahren hatte.

Knapp 600 Schülerinnen und Schüler hatten sich im September beteiligt, auch viele Ehemalige liefen mit. „Schön war, dass der Sponsorenlauf zu einem tollen Schulfest wurde“, machte Maike Woldenga-Manning deutlich, dass es auch viele Aktionen „drumherum“ gegeben hatte. Die Lehrerin ist Koordinatorin für ganzheitliches und nachhaltiges Lernen an der Schule und so für Projekte wie den Sponsorenlauf zuständig.

Besonders hoben beide Frauen die Klasse 6a hervor, die sich zur „Hokisa“-Chefklasse erklärt und bereits im Vorfeld des Sponsorenlaufs von Tür zu Tür Spenden gesammelt hatte. Mehr als 1000 Euro waren allein dabei zusammengekommen, lobten beide Frauen das besondere Engagement.

Die Schule unterstützt das Projekt „Hokisa“, das von Aids betroffenen Kindern und Jugendlichen ein Heim, Schulbesuch und Ausbildung bietet, bereits seit 2001: Als Haupt- und Realschule war sie die erste Schule in Deutschland, die sich für das südafrikanische Projekt engagierte. „Hokisa“-Mitbegründer Lutz van Dijk ist regelmäßiger Gast in Wiefelstede. Die 16 870 Euro sollen nun vor allem helfen, einen neuen Bus für die Kinder in Südafrika zu beschaffen.