Wiefelstede Umweltschulung für die Erst-, Zweit- und Drittklässler der Wiefelsteder Grundschule: Ute Aderholz, Leiterin des Umweltbildungszentrums Ammerland, war mit einem Team angereist, um den Kindern Themen wie Energie sparen, Müll oder Mobilität näher zu bringen.

„Bei den kleinen Schülern müssen wir da ganz niederschwellig rangehen“, sagte Aderholz. Beispielsweise beim Thema Energie sparen. Da wurde den Grundschülern erläutert, was eine Stoßlüftung ist und warum die Fenster während des Unterrichts nicht die ganze Zeit angekippt stehen sollten.

Keine Erdbeeren im Winter

Ganz wichtig sei auch die Pausenverpflegung. „Dabei sollten die Eltern darauf achten, dass sie ihren Kindern regionale und saisonale Produkte in die Brotdose packen.“ Auch das wurde dem Nachwuchs anschaulich erklärt. „Nicht, dass da jemand im Winter mit Erdbeeren in der Brotdose ankommt“, sagte Ute Aderholz.

Entstanden ist das Projekt in der Fachkonferenz Sachkunde, wie Lehrerin Anja Bölts erläutert. Als die Oberschule im vergangenen Herbst an einem Freitag im Rahmen der Fridays-for-Future-Bewegung in Wiefelstede auf die Straße ging, hatten die Oberschüler die Kinder und Lehrer der benachbarten Grundschule eingeladen, sich dem Zug anzuschließen. Das fand in der Elternschaft allerdings nicht ungeteilten Beifall, so dass man seitens der Grundschule auf einen Protestmarsch verzichtete.

Inselwissen bei Kinder vorhanden

„Schließlich haben wir uns überlegt, wie wir den Kindern die Themen Klimawandel und Umweltschutz näher bringen können“, erzählt Bölts. Die Pädagogen hätten festgestellt, dass die Grundschüler in Sachen Klima und Umweltschutz zwar durchaus Inselwissen hätten, die Zusammenhänge bei den meisten nicht klar seien. Insofern habe man sich für das Projekt mit dem Umweltbildungszentrum Ammerland entschlossen, so die Grundschullehrerin.