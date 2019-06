Wiefelstede Spontane Aktion der Siebtklässler der Oberschule Wiefelstede: Die Jugendlichen räumen heute den Ort auf. Vier siebte Klassen machen sich am Morgen mit entsprechenden Gerätschaften auf und befreien Wiefelstede vom Müll. Um 8.10 Uhr werden Müllzangen und Eimer an der Schule verteilt, berichtet Schulleiterin Jutta Klages. „Das ist das erste Mal, dass die Schüler durch den Ort gehen und Müll sammeln“, so die Schulleiterin.

Hintergrund: In einer Unterrichtsstunde im Fach Politik sei die Diskussion auf die Fridays-for-Future-Bewegung gekommen, berichtet Klages. Die Schüler hätten kritisiert, dass die Jugendlichen die fürs Klima demonstrierten, selbst jede Menge Müll bei den Demos hinterließen. „Spontan hat ein Schüler vorgeschlagen, selbst etwas zu machen und zwar vor Ort den Müll einzusammeln.“ Bürgermeister Jörg Pieper unterstütze die Aktion.