Coronavirus: 33 Ammerländer leiden aktuell unter einer Infektion

Ammerland Insgesamt sind im Landkreis Ammerland 169 mit Covid-19 infizierte Personen registriert. Das teilte am Montagnachmittag die Pressestelle des Landkreises mit. 131 davon sind bereits genesen, haben also 48 Stunden lang keine Symptome wie Husten oder Fieber gezeigt und konnten somit aus der Quarantäne entlassen werden. Fünf Personen sind verstorben.

Doch der Reihe nach: Die 33 aktuell infizierten Personen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Gemeinden beziehungsweise die Stadt: In Apen sind es drei Erkrankte, in Bad Zwischenahn sieben, in Edewecht vier, in Rastede sieben, in Westerstede neun und in Wiefelstede drei. Die Veränderungen im Vergleich zum Wochenende ergeben sich daraus, so die Pressestelle, dass in den Gemeinden Bad Zwischenahn, Edewecht und Wiefelstede jeweils eine Person gesundet ist und in Rastede eine Person statistisch dazu gekommen ist, die sich nach Ablauf der Quarantänezeit noch im Krankenhaus befindet. Ein weiterer Ammerländer, der stationär behandelt wurde, ist inzwischen verstorben, allerdings nicht an an Covid-19. Daher ergibt sich insgesamt ein Zuwachs der als Gesundgemeldeten um eine Person auf jetzt 131, die Zahl der in Quarantäne Befindlichen ist von 35 auf 33 gesunken.

Derzeit befinden sich noch 48 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Weitere 627 sind aus der häuslichen Quarantäne bereits wieder entlassen worden.

Das Robert-Koch-Institut informiert unter

Der Landkreis Ammerland informiert unter

Die NWZ informiert über die Corona-Krise unter