Hilfeleistungen: Neue App soll künftig Notruf entlasten

Ammerland Zur Entlastung des Notrufes 112 bei Unwettern, so etwa Herbststürmen, soll für die Bereiche aller Partner der Großleitstelle eine für Einwohner kostenlose Smartphone-App eingeführt werden. Über die App können Vorkommnisse gemeldet werden, die kein direkter Notfall sind, so etwa umgestürzte Bäume, die aufgrund ihrer Lage erst einmal keine akute Gefahr darstellen. „Dadurch bleibt der Notruf 112 erstens frei für wirkliche Notfälle und zweitens wird die Einsatzbelastung in der Leitstelle in derartigen Situationen geringer“, teilte jetzt die Kreisverwaltung während des Ausschusses für Feuerschutz und Bauwesen mit. Über die App können die Geodaten gemeldet und um eine Nachricht oder auch ein Foto ergänzt werden.

Die einmaligen anteiligen Investitionskosten an der App belaufen sich für den Landkreis auf 12 500 Euro. Die monatlichen Kosten betragen 250 Euro.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen