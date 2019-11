Ammerland „Man kann jedem Menschen nur vor den Kopf schauen, leider nicht hinein“, sagt Petra Knetemann. Sie ist Leiterin des Jugendamts im Landkreis Ammerland, das für die Vermittlung von Pflegekindern verantwortlich ist. Am Donnerstag hat sie sich Zeit für die NWZ genommen, um Fragen zu beantworten zu einem schwierigen Thema: Sexueller Missbrauch in Pflegefamilien.

Prozessauftakt

Hintergrund ist ein am Dienstag eröffnetes Verfahren gegen einen heute 66 Jahre alter Familienvater aus Westerstede, der, so hat es die Anklage vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Oldenburg verlesen lassen, in der Zeit von September 2017 bis Februar 2018 in 20 Fällen seine Pflegetochter sexuell missbraucht haben soll. Das Mädchen war im Alter von fünf Jahren aus ihrer eigenen Familie genommen worden, weil sie dort sowohl von den Eltern als auch Großeltern sexu­ell missbraucht worden war.

Zum Fall selbst und dem laufenden Verfahren darf die Behörde nichts sagen. Doch sie darf aufzeigen, wie die Vermittlung, aber auch weitere Betreuung von sexuell missbrauchten oder auch unter schwerer Gewalt gelittenen Kindern überhaupt funktioniert.

Potenzielle Pflegeeltern für Kinder mit einer solchen Vorgeschichte, aber auch alle anderen, müssen grundsätzlich ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Darüber hinaus müssen unter anderem Lebensberichte abgegeben werden – zur Kindheit, zur Jugend, zum Erwachsenenleben. „Das gibt uns viel Einblick, es hängt aber natürlich auch von der Ehrlichkeit des Menschen ab.“ Knetemann vergleicht das Prozedere und all die folgenden Gespräche im Amt und im Zuhause der Pflegeeltern-Anwärter mit dem Sammeln von Brotkrumen, nach und nach entwickele sich ein Profil. „Je besser man die Menschen kennt, desto eher weiß man, ob ein Kind in die Familie passt.“

Einzelgespräche

Dann folgt die Annäherung zwischen Pflegefamilie und Kind, es wird geschaut, ob die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt. Dabei hat, so betont die Jugendamtschefin, das Wohlergehen des Kindes, die Berücksichtigung seiner Bedürfnisse, oberste Priorität.

Auch nach der Vermittlung ist die Betreuung durch das Jugendamt nicht vorbei, mehrmals im Jahr sehen sich Familien und Jugendamt-Mitarbeiter. Regelmäßig gibt es Besuche bei den Pflegeeltern, Einzelgespräche mit ihnen, aber auch Einzelgespräche mit dem Kind. Eine 100-prozentige Garantie, dass dem Kind dort nichts geschieht, so bedauert es Knetemann, würde es dennoch nicht geben.