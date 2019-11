Ammerland Hochwasser nach lang anhaltenden starken Niederschlägen, schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 140 Stundenkilometer, zahlreiche umgestürzte Bäume, beschädigte Gebäude und Windkraftanlagen, Gefahrgut- und Verkehrsunfälle, ein entgleister Personenzug, Überflutungen und Stromausfall: Das war das Szenario, das die Katastrophenschutzstäbe der Landkreise Ammerland und Oldenburg, der Städte Delmenhorst und Oldenburg und der Polizeidirektion Oldenburg zu Beginn der gemeinsamen eintägigen Stabsrahmenübung „Gerold 2019“ erwartete.

Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit und Kommunikation der Stäbe zu erproben und zu optimieren. „Hochwasser verbunden mit Telefon- und Stromausfall in der Gemeinde Apen, ein verunglückter Personenzug im Bereich Bad Zwischenahn, der Einsturz eines Turnhallendaches in Edewecht und eine beschädigte Windkraftanlage in Bad Zwischenahn: Der Stab im Kreishaus hatte einiges zu tun“, machte der Leiter des Katastrophenschutzstabes Ralf Denker deutlich. Bei der Übung dabei waren neben 88 Stabsmitgliedern auch Fachberater der Gemeinden, des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr, des DRK, des THW, der Freiwilligen Feuerwehren, der Polizeiinspektion Stadt Oldenburg-Ammerland und Landkreismitarbeiter.