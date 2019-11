Ammerland Wer einmal einen Einbruch erlebt hat, der weiß: Es ist ein extremer Eingriff in die Privatsphäre. Der Verlust der Habseligkeiten ist oft zu verschmerzen. Doch ein Einbruch hinterlässt Unbehagen, ein Gefühl der Unsicherheit und Angst, was sehr belastend sein kann.

Wie sind die Einbruchszahlen im Landkreis ?

Doch wie steht es um die Einbruchszahlen im Ammerland? Besteht große Gefahr, Opfer eines Einbruchs zu werden? Der Blick auf die Kriminalitätsstatistik zeigt: 2018 gab es gerade einmal 81 gemeldete Einbrüche, 36 davon waren Einbruchsversuche. Überhaupt sind die Einbruchszahlen rückläufig, gab es 2016 noch 221 Fälle und 2017 genau 137. Ist damit im Grunde alles gut? „Nein“, sagt Michael Schröder. Der Polizist arbeitet im Präventionsteam der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland mit. Der Beamte weiß: „Wenn man sich vor Einbrüchen schützen möchte, sollte man sich nicht von rückläufigen Einbruchszahlen beeindrucken lassen.“ Menschen würden dazu neigen, angesichts solcher Zahlen die Gefahr zu verdrängen, das sei ein Fehler.

Worauf sollte man beim Einbruchschutz achten ?

Meist kommen Einbrecher in der Dämmerung oder Dunkelheit. Mal verschaffen sie sich Zugang, indem sie Fenster aufhebeln, mal kommen sie durch Balkon-, Terrassen- oder Haustür. „Profis sehen auf den ersten Blick, ob es Sicherungen gibt und können schnell abschätzen, wie lange sie brauchen, um ins Haus zu kommen.“ Wer dann Schlösser an den Fenstergriffen hat, sei schon mal auf der sichereren Seite. All jenen, die meinen, das sei nicht nötig, denn der Einbrecher könne auch einen Stein ins Fensterglas schlagen und sich so Zutritt verschaffen, der irre. „Durch eine zerbrochene Fensterscheibe zu gehen, birgt ein Verletzungsrisiko“, erklärt Schröder. Zudem verursache es mehr Krach. Das schrecke Profis ab. Leichter sei es, die Scheibe kurz einzuschlagen, mit der Hand hineinzulangen und das Fenster mit dem Griff zu öffnen. Auch Türen könnten die Profis, die meist im Vorhinein Objekte auskundschafteten, mit einem Blick einschätzen.

Wo gibt es

Beratung ?

Wer sich nicht im Klaren ist, ob sein Haus oder seine Wohnung sicher ist, der kann sich direkt an Michael Schröder wenden. „Ich komme auch gern vorbei“, so der Präventionsbeauftragte.

Gibt es für die Aufrüstung finanzielle Hilfen? ?

Wer sein Haus oder seine Wohnung einbruchsicher gestalten möchte und Fenster wie Türen aufrüsten lassen will, der bekommt über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Zuschüsse. So wird eine Investition von 1000 Euro mit 200 Euro gefördert. Jeder weitere 1000er wird mit weiteren 100 Euro bezuschusst. Die Gesamtinvestition darf bei maximal 15 000 Euro liegen.

Welche Firma kann die Aufrüstung vornehmen ?

Es gibt Firmen, die sich auf Einbruchschutz spezialisiert haben. Das Landeskriminalamt, so teilte Michael Schröder mit, hat eine Liste von Fachfirmen erstellt. Die reicht er gern weiter.

Helfen Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren ?

Bleibt die Frage, was vielleicht noch gegen Einbrecher helfen könnte. Hier zählen sicher aufmerksame Nachbarn dazu. All die Apparate, die vorgaukeln, dass Leben im Haus ist – so etwa Zeitschaltuhren oder App-gesteuerte Geräte – sind laut Schröder vielleicht hilfreich, belastbare Zahlen, inwieweit sie tatsächlich Einbrecher abschrecken, gibt es allerdings nicht. Solche Vorkehrungen vermittelten eher ein Gefühl von Sicherheit. Bei Profi-Einbrechern drohe aber die Gefahr, dass sie den Trick schnell durchschauen. „Es ist sinnvoller, erst einmal Fenster und Türen zu sichern oder sich eine Alarmanlage zu kaufen.“

• Michael Schröder, Präventionsbeauftragte der Polizei im Ammerland, ist für alle Nachfragen und Infos unter Telefon 0 44 88/83 31 24 erreichbar.