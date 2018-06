Ammerland Erkältung, Zahnweh oder einfach der Wunsch nach einer kostenlosen Fahrt zum Arzt: Notfall-Retter haben schon viel gehört, wenn Patienten Gründe für eine Notfall-Rettung nennen.

Bei vielen Einsätzen handele es sich um „allgemeine Hilfeersuchen“, die „nicht der Notfallrettung zuzuordnen sind“, hat eine Arbeitsgruppe von Rettungsdiensten im Oldenburger Land festgestellt. „Das Einsatzspektrum reicht von leichtem Husten über Probleme mit dem Dauerkatheter bis zur Überforderung im Umgang mit einem dementen Angehörigen.“ Dagegen wollen die Rettungsdienste vorgehen und starten ein zweijähriges Projekt.

Standorte des Rettungsdienstes im Ammerland Der Rettungsdienst Ammerland ist für den Krankentransport, die Notfallrettung und den Notarztdienst im Landkreis Ammerland zuständig. Die GmbH wurde im Jahr 2010 gegründet und ging aus einem Zusammenschluss des Landkreises Ammerland, des DRK-Kreisverbands Ammerland und der Johanniter-Unfall-Hilfe hervor. Im Jahre 2010 kam darüber hinaus die DLRG-Ortsgruppe Bad Zwischenahn zum Rettungsdienst Ammerland dazu. Der Rettungsdienst hat fünf Standorte im Landkreis:

• Die Gemeinde Bad Zwischenahn wird durch die Rettungswache in Kayhausen versorgt. Dort sind zwei Rettungswagen und ein Notfallkrankenwagen stationiert.

• Von der Wache in Edewecht sind für die Gemeinde zwei Rettungswagen im Einsatz.

• Die Rettungswache im Ortsteil Leuchtenberg versorgt die Gemeinden Rastede und Wiefelstede mit zwei Rettungswagen.

• Die Stadt Westerstede und die Gemeinde Apen werden durch die Rettungswache in Westerstede versorgt. Dort sind zwei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und drei Notfallkrankenwagen stationiert. Neben der Rettungswache befindet sich in Westerstede zudem die Geschäftsstelle. Insgesamt hat der Rettungsdienst Ammerland 140 Mitarbeiter. Darunter sind Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, Notfallsanitäter, Notärzte und Notfallsanitäterschüler. Notfallsanitäter durchlaufen eine dreijährige Ausbildung. Diese findet sowohl in Rettungswachen als auch in Krankenhäusern satt. Notfallsanitäter gehören zur Besatzung eines Rettungswagens. Derzeit arbeiten rund 20 Notfallsanitäter beim Rettungsdienst Ammerland. Weitere Informationen gibt es unter www.rettungsdienst-ammerland.eu

Mit sogenannten Gemeindenotfallsanitätern soll die Zahl der nicht nötigen Einsätze von Rettungsdiensten eingedämmt werden. Sie sollen dann zum Einsatz kommen, wenn der Großleitstelle ein unklares Hilfeersuchen unterhalb der Notfallschwelle gemeldet wird. Als medizinische Fachkraft sollen sie sich ein Bild vor Ort machen und weitere Schritte veranlassen.

In allen relevanten Fällen werde weiterhin der Rettungswagen sofort losfahren, beispielsweise wenn jemand über Atemnot oder Brustschmerzen klage, erklärt Dr. Matthias Haut, medizinischer Geschäftsführer der Ammerland-Klinik. Der Gemeindesanitäter werde erst dann eingesetzt, wenn im Notruf-Gespräch eine akute Rettung ausgeschlossen worden sei.

Sechs Notfallsanitäter

Haut ist mit dem Projekt vertraut, da sich auch der Rettungsdienst Ammerland daran beteiligt. Am Standort in Bad Zwischenahn soll ein Fahrzeug für den Gemeindenotfallsanitäter bereit gestellt werden und den Bereich des Standortes abdecken. Sechs ausgebildete Notfallsanitäter (siehe Infobox) werden dann im Wechsel 24 Stunden an sieben Tagen die Woche einsatzbereit sein und die Aufgaben des Gemeindenotfallsanitäters übernehmen.

4000 sogenannte niederschwellige Einsätze gebe es pro Jahr im Ammerland, berichtet Michael Peter, Geschäftsführer der Rettungsdienst Ammerland GmbH. Auf Dauer sei die Kapazität, sich um alle Einsätze zu kümmern, nicht vorhanden. Die Zahl der Mitarbeiter im Rettungsdienst sei im Ammerland bereits von 40 im Jahr 2003 auf derzeit 140 angestiegen, erläutert Peter.

Durch das Projekt solle nun festgestellt werden, ob es durch den Gemeindenotfallsanitäter eine Entlastung des Rettungsdienstes gebe und dennoch eine Beratung für Patienten, die kein Notfall sind, geschaffen werde. „Derzeit können wir in so einem Fall nur einen Notarztwagen vorbeischicken“, sagt Peter. Er weist darauf hin, dass in anderen Ländern wie beispielsweise in England, den Niederlanden, den USA und Skandinavien ähnliche Helfer bereits erfolgreich eingesetzt werden.

Zweijähriges Projekt

Am Standort in Bad Zwischenahn soll nun während des zweijährigen Projektes überprüft werden, ob sich der Einsatz auch finanziell rechnet und wie viele Kräfte für das gesamte Ammerland benötigt werden würden, falls das Vorhaben ausgeweitet werden sollte. Das Projekt, so Peter, sei auch der niedersächsischen Landespolitik vorgestellt worden, die dieses aufmerksam verfolge.

Beginnen soll das Pilotprojekt im kommenden Januar im Bereich der Großleitstelle Oldenburg. Neben dem Rettungsdienst Ammerland sind auch das Deutsche Rote Kreuz Cloppenburg, der Malteser Hilfsdienst Oldenburg und Vechta sowie die Stadt Oldenburg beteiligt. Wissenschaftlich begleitet und ausgewertet wird das Vorhaben unter anderem von den Universitäten Oldenburg und Maastricht. Auch Krankenkassen begleiten und finanzieren das Pilotprojekt.