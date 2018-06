Ammerland /Oldenburg Es ist schon Jahre her, aber es hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ich war mit meinem Kleinwagen auf der A28 unterwegs, als sich der linke Vorderreifen meines Autos zerlegte. Ich bekam das Fahrzeug zwar schnell unter Kontrolle und auf dem asphaltierten Seitenstreifen zum Stehen. Doch seither bin ich bei Autobahnfahrten sensibel. Standstreifen und Haltebuchten vermitteln mir Sicherheit.

Auf meinen täglichen A28-Fahrten von Oldenburg aus ins schöne Ammerland – nach Westerstede – ist mir dieses positive Gefühl derzeit allerdings abhanden gekommen. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Neuenkruge und Zwischenahner Meer wird der Verkehr über die von mir so sehr geschätzte Standspur geführt. Der angrenzende Grünstreifen ist hoch mit Gras bewachsen. Man kann einen Graben erahnen. Wie tief oder breit er ist, ist nicht zu sehen. Was also tun, wenn man gerade hier eine Panne hat?

Pendler brauchen Geduld Der erste Abschnitt der Bauarbeiten auf der Autobahn 28 soll bis November dauern. Drei weitere Bauabschnitte werden von Frühjahr 2019 an in Angriff genommen. Geduld ist also bei den Pendlern gefragt. 31 000 Autos im Schnitt sind täglich zwischen Oldenburg und dem Ammerland (und umgekehrt) unterwegs.

„Die Berme neben dem Seitenstreifen ist eineinhalb bis zwei Meter breit. Dahin kann man durchaus ausweichen“, sagt Joachim Delfs, Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Er räumt ein: „Man hätte da eher mähen können. Jetzt wächst das Gras ja wie wild.“ Bei starkem und anhaltendem Regen könne der Grünstreifen aufweichen, warnt Delfs. „Es gilt aber ohnehin, dass die Berme nur mit Schritt­geschwindigkeit befahren werden darf.“

Eineinhalb bis zwei Meter – der Platz reicht vielleicht, um ein kleines Auto abzustellen. Aber wie sieht es mit breiten SUVs oder gar mit Lastwagen aus?

„Man kann auf Autobahnen nicht davon ausgehen, dass es grundsätzlich neben der Fahrbahn einen ausreichend befestigten und breiten Standstreifen gibt“, sagt Delfs. Wenn ein ausladendes Fahrzeug im Baustellenbereich eine Panne habe, „dann kommt es eben zu einer außergewöhnlichen Verkehrssituation, weil es auf dem Fahrstreifen stehen bleiben muss. Die Polizei muss den Bereich dann absichern, damit das Pannenfahrzeug abgeschleppt werden kann. Das ist für alle Verkehrsteilnehmer unangenehm, und es kostet Zeit. Glücklicherweise kommt es nur sehr, sehr selten zu solchen Situationen.“

Vorsicht ist geboten, was die Schutzwände aus Beton angeht. Sie trennen die Fahrspur Richtung Ammerland und jene gen Oldenburg voneinander. Die Blöcke sind miteinander in Längsrichtung verbunden, was eine große Stabilität gewährleistet. „Die Einzelteile sind nicht verschiebbar“, mahnt Delfs. „Ein Auto mit einer gewissen Geschwindigkeit würde daran abprallen und auf die Fahrbahn zurückgeworfen.“

Für den Pannenfall hat Delfs noch einige Tipps parat: Zunächst sollte das Warnblinklicht eingeschaltet und der Wagen ganz langsam nach rechts auf die Berme oder – so vorhanden – den Standstreifen gelenkt werden. „Dann müssen Sie rechts aus dem Auto klettern und das Warndreieck aufstellen, wenn das für Sie gefahrlos möglich ist. Anschließend suchen Sie das Weite und holen Hilfe.“