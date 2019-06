Ammerland /Oldenburg Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern, die in den vergangenen Wochen im Ammerland sowie in der Stadt Oldenburg mehrere Betrügereien sowie Betrugsversuche unternommen haben. Vor allem ältere Mitbürger sollten aufmerksam sein und unbekannte Personen nicht unkontrolliert in die eigenen vier Wände lassen.

„Die oft sehr überzeugungsstarken Betrüger benutzen an der Haustür in der Regel immer die gleichen Tricks und verwenden hierfür immer neue Varianten. So erbeten diese eine Hilfeleistung, geben sich als Polizeibeamte oder als eine andere Amtsperson aus oder täuschen vor, Handwerker zu sein“, so die Polizei-Pressestelle. Ziel sei es immer, in die Wohnung oder das Haus zu gelangen. Grundsätzlich sollte man sich vergewissern, wer zu einem möchte und keine Fremden einlassen, bei Handwerkern bei den Firmen Rücksprache halten und sich durch starkes Auftreten nicht einschüchtern lassen. Im Zweifel sollten Betroffene bei der Polizei anrufen.