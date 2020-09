Pandemie: Ein neuer Corona-Fall in Zwischenahn

Ammerland Immer, wenn das Ammerland fast Corona-frei ist, kommt wieder der eine oder andere neue Fall hinzu. So auch gestern. Neben den beiden bekannten Corona-Infektionen in Bad Zwischenahn und Westerstede kam ein weiterer Fall in Bad Zwischenahn hinzu. Seit Ausbruch des Virus wurden aber nunmehr 216 Infizierte als gesund aus der Quarantäne entlassen.

Neben dem neuen Erkrankten gibt es fünf Kontaktpersonen, für die eine häusliche Quarantäne angeordnet wurde. Damit befinden sich nun elf Ammerländer als Kontaktpersonen in Quarantäne. Seit März waren es insgesamt 935 Personen.

Weitere Informationen zur Entwicklung der Pandemie gibt es unter www.ammerland.de/coronavirus Mehr Infos über die Entwicklung der Pandemie im Oldenburger Land gibt es unter www.nwzonline.de/coronavirus Das Robert-Koch-Institut informiert unter www.rki.de