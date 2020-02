Pavillon fliegt auf Hausdach

Ammerland Der Sonntag mit Sturmtief Sabine hat auch die Freiwilligen Feuerwehren im Ammerland in Atem gehalten – wirklich dramatische Einsätze wurden bis zum frühen Abend aber nicht bekannt.

Bereits am Morgen musste die Freiwillige Feuerwehr Edewecht ausrücken. Sie wurde gegen 10.30 Uhr in die Wilhelm-Busch-Straße gerufen. Ein Gartenpavillon hatte sich selbstständig gemacht und war zum Teil auf das Nachbarhaus geflogen. Nach der Sicherung des Gartenpavillons wurde dieser großzügig auseinander gebaut und wieder zurück zu seinem Besitzer getragen. In Ohrwege war eine Pferdeunterstand bei einem landwirtschaftlichen Betrieb umgestürzt. Die Einsatzkräfte sicherten ihn kurzerhand mit Rundballen gegen weitere Angriffe des Windes.

Umgestürzte Bäume waren am Nachmittag in fast allen Gemeinden des Ammerlandes der Grund für weitere Einsätze. Auch auf den Autobahnen im Ammerland sorgten umgestürzte Bäume für Behinderungen, die Polizei sicherte die Stellen ab, bis die Straßenmeistereien die Bäume beseitigen konnten.