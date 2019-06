Ammerland Das wird teuer: Einen 31-jährigen Däne erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Außerdem droht ihm eine Sperre: Dann dürfte er künftig nicht mehr in der Bundesrepublik mit einem Fahrzeug fahren.

Unsichere Fahrweise

Was ist passiert? Vergangenen Samstag war der Mann nach Polizeiangaben auf der A 28 im Bereich Westerstede in Richtung Oldenburg unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte gegen 19.50 Uhr, dass der 31-Jährige mit seinem Kleinwagen ohne ersichtlichen Grund vom Hauptfahrstreifen auf den Seitenstreifen wechselte. Anschließend fuhr der Mann in Schlangenlinien und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten weiter in Richtung Oldenburg.

Mann fuhr davon

Als der Wagen über das Signal „Bitte folgen – Please follow me“ von der Autobahn gelotst werden soll, fuhr der Mann davon. Im Oldenburger Bereich konnte der Däne auf der A 28 jedoch angehalten und kontrolliert werden. Ein erster Drogentest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Der 31-Jährige wurde – nachdem er eine Sicherheitsleistung hinterlegt hatte – wieder auf freien Fuß gesetzt.