Ammerland Mehr Fahrzeuge bedeuten auch mehr Unfälle. Diese Gleichung gilt seit Jahren auch für das Ammerland. Die vielen Zuzüge und die damit einhergehende Zunahme an Verkehr machen sich auch in der Statistik deutlich bemerkbar. In den vergangenen zehn Jahren gab es bei den zugelassenen Fahrzeugen ein Plus von 23 000 Stück.

So relativieren sich auch etwas die Zahlen, die die Polizeiinspektion am Freitag vorstellte. Hier die Zahlen im Überblick:

• Getötete

Sechs Menschen starben 2017 bei Verkehrsunfällen. Im Vorjahr waren es noch neun gewesen, 2015 aber nur drei.

• Verletzte

Erneut gab es hier einen Anstieg auf die Rekordzahl von 762 Verletzten. Das sind rund 25 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Der Anteil der Schwerverletzten lag aber bei 105 Personen (Vorjahr 85).

• Kinder

Bei Unfallopfern unter 14 Jahren gab es zwar einen leichten Rückgang von 64 auf 53 Kinder. Allerdings wurden 15 von ihnen schwer verletzten (im Vorjahr keines).

• Junge Fahrer

Die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen war im vergangenen Jahr an 630 Unfällen beteiligt, in rund zwei Drittel der Fälle (423) galten sie als Hauptverursacher. Diese Zahlen sind leicht rückläufig.

Schwer verletzt wurden insgesamt 13 junge Fahrer, zwei starben bei Unfällen.

Bei den Jungen ist Raserei die Hauptunfallursache (26,3 Prozent). Zum Vergleich: Bei allen Verkehrsteilnehmer macht zu hohes Tempo nur zehn Prozent der Unfallgründe aus.

• Senioren

Der demografische Wandel zeigt sich auch auf den Straßen und beim Unfallgeschehen. Die Polizei spricht mittlerweile bei den Fahrerinnen und Fahrern über 65 Jahren von einer Risikogruppe. 2017 waren sie an insgesamt 713 Unfällen beteiligt, bei 459 waren sie die Hauptverursacher. Diese Zahlen sind mittlerweile höher als bei den jungen Fahrern. Und: Sie haben sich dramatisch erhöht. 2008 waren gerade mal 166 Senioren Unfallverursacher, mittlerweile sind es fast dreimal so viele.

Immerhin ist die Zahl der Opfer in dieser Altersgruppe nicht so stark gestiegen. 17 Schwerverletzte und zwei Getötete gibt die Polizei für 2017 an. Das liegt unter den Zahlen der vergangenen Jahre.->