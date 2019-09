Ammerland Nein, die Arbeit der Tierschützer im Ammerland ist kein leichter Job. Wobei, was heißt da Job – es ist ein Ehrenamt. Es sind Ehrenamtliche, die beinahe jeden Tag durch den Landkreis fahren, um Fallen aufzustellen und Katzen-Streuner einzufangen. Die Fundkatzen entgegen nehmen, sich auf die Suche nach hilflosen Katzenbabys machen, die von Passanten an Wiesen, Bächen oder Wäldchen gesichtet wurden. Und es sind Ehrenamtliche, die sich bereit erklären, als Pflegestelle einige der Tiere bei sich aufzunehmen und bei Bedarf auch Katzenbabys mit der Flasche aufzuziehen.

Pflegestellen

Das Problem: Es gibt nicht genug Mitstreiter. „Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn sich einige Jüngere finden würden, die sich uns anschließen möchten“, sagt Vorsitzende Claudia Pager. Sie selbst kümmert sich neben der Vereinsführung vor allem um die Koordination der Pflegestellen. Hier, so führt sie aus, sei es auch schon hilfreich, wenn sich Ammerländer fänden, die vielleicht eine erwachsene Katze in Pflege nehmen würden. Sorgen, als Pflegestelle nicht mehr unabhängig in Urlaub fahren zu können, müsse niemand haben, das werde geregelt.

Auch für das Aufstellen und Beobachten der Katzen-Fallen – aktuell hält der Verein 15 vor – wird Hilfe benötigt. So müsse jede Falle alle zwei Stunden kontrolliert werden. „Wenn sich im ganzen Ammerland in verschiedenen Gemeinden Menschen melden würden, die bereit wären, sich um aufgestellte Fallen in ihrer unmittelbaren Nähe zu kümmern, wäre uns sehr geholfen.“ Mit den Boxen werden verwilderte Katzen und Kater eingefangen, um sie zum Tierarzt zu bringen und kastrieren zu lassen. 82 solcher Streuner wurden so bereits in diesem Jahr gefangen, wie Renate Merkel, zweite Vorsitzende im Verein, zu berichten weiß. Dies sei eine von etlichen Maßnahmen, um die Katzenschwemme einzudämmen.

Kontakt Interessierte, die den Tierschutzverein unterstützen möchten, melden sich unter Telefon 0 15 73/ 6 77 26 34, schauen bei der Tierschutzsprechstunde vorbei (mittwochs, 16 bis 18 Uhr, Apothekervilla, Gaststraße 4 in Westerstede) oder schreiben an buero@tierschutzverein-ammerland.de. Mehr Infos unter www.tierschutzverein-ammerland.de

Neben den Streunern kümmert sich der Tierschutzverein aber auch um Fundkatzen, von denen bislang 61 aufgelesen wurden, bei zweien konnte der Besitzer ermittelt werden. Unter den Fundkatzen waren 19 Babys, teils so jung, dass sie mit der Flasche aufgezogen werden mussten. Sechs der Katzenwelpen waren in so erbärmlichem Zustand, dass sie nicht überlebten. Und dann waren da noch 15 Katzen und Kater, die aus persönlichen Gründen der Halter abgegeben wurden – sowie sieben Katzenbabys, die von den Katzenmüttern abgelehnt wurden.

Fahrdienste

Ein Großteil der Samtpfoten landet im Tierheim. Auch die Fahrten dorthin werden von den Tierschützern übernommen. Und natürlich wäre auch hier weitere Hilfe schön, ebenso, wenn der Verein bspw. bei Veranstaltungen mit einem Stand für sich wirbt. „Niemand muss befürchten, zu sehr eingespannt zu werden“, betont Claudia Pager. Aber es wäre schön, die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen.