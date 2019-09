Apen Schreck in den Abendstunden für eine Frau am Freitagabend in Apen (Kreis Ammerland): Sie musste mit ansehen, wie ihr Auto in einem Siel versank, berichtet das Portal NonstopNews.

Den Angaben nach war sie kurz ausgestiegen, um Plakate aufzuhängen, als sich ihr Kleinwagen plötzlich in Bewegung setzte und die Straße hinab schnurstracks in das Gewässer rollte. Der Wagen versank kurzerhand vor den Augen der entsetzten Fahrerin. Die alarmierte Feuerwehr zog das Fahrzeug heraus. Über die Schadenshöhe lagen keine Angaben vor.