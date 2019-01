Apen Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Geländewagen ist es am Montag, gegen 8.10 Uhr in Apen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 76-Jähriger aus der Gemeinde Apen die Aperberger Straße in Richtung Hauptstraße. In Höhe der Einmündung Traubenstraße sei es dann aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision des Wagens mit dem Schulbus gekommen. In dem Bus, der von einem 56-Jährigen aus Apen gefahren wurde, saßen zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

Erheblicher Sachschaden

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Geländewagens leicht verletzt. Zudem entstand erheblicher Sachschaden. Der Geländewagen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Laut Polizeiangaben haben beide am Unfall beteiligten Fahrer zwei Zeugen gesehen, deren Namen man jedoch nicht kennt. Die Zeugen seien beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort gewesen. Beide Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (Telefon 0 44 88/83 30) zu melden.