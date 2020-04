Unfall In Apen: Lkw-Fahrer kracht in eine Hauswand

Apen Unfall in Apen: Ein Lkw-Fahrer ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in eine Hauswand in der Uplengener Straße gefahren. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach sei der Lkw-Fahrer links von der Straße abgekommen.

Nachdem er die Hauswand touchiert hatte, kam er im Vorgarten zum Stillstand. Nach ersten Polizeiangaben habe der Mann bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten.

Der Lkw musste von einem Abschleppdienst aus dem Garten geborgen werden. Über die genaue Schadenshöhe konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden.