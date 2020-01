Aschhausen Ein anspruchsvolles Jahr liegt hinter den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Aschhausen. Das zeigt sich in den Zahlen, die Ortsbrandmeister Hartmut Schaffer bei der Jahreshauptversammlung der Wehr kürzlich präsentierte.

5010 Stunden haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Aschhausen im Jahr 2019 für Einsätze, Ausbildung und Übungen aufgewendet.

940 Stunden sind für die reinen Einsätze angefallen: 16 davon waren Brandeinsätze, 21 Hilfeleistungen, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen, und auch 22 Fehlalarme.

Besonders in Erinnerung bleiben ein Dachstuhlbrand im Januar, die Teilnahme an einer Evakuierungsaktion wegen einer Bombenentschärfung im Mai in Rostrup oder der Brand eines Gelenkbusses im Juni. Besonders der Schulbusbrand in Kayhausen hatte die Einsatzkräfte, bedingt durch die hohen Außentemperaturen von über 30 Grad an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht.

3211 Stunden wurden aufgewendet für Lehrgänge, Dienste und Übungen, Veranstaltungen und andere Aktivitäten.

859 Stunden gehen auf der Konto der älteren Kameraden der Ehrenabteilung, die ebenfalls nicht untätig sind.

5 Kameradinnen und Kameraden wurden während der Jahreshauptversammlung befördert. Lara Marie Büker wurde zur Feuerwehrfrau ernannt, Immanuel Kühn zum Feuerwehrmann. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Daniel Endl, zum Ersten Hauptfeuerwehrmann Uwe Schröder und zum Ersten Hauptlöschmeister Janik zur Loye befördert.

Auch wenn es also durchaus Nachwuchs bei der Feuerwehr Aschhausen gibt, die Mitgliedergewinnung bleibt wichtiges Thema in den Feuerwehren. Ansprechpartner finden sich auf der Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Aschhausen.

Im Namen der Feuerwehrführung dankte Heino Brüntjen, stellvertretender Kreisbrandmeister und Gemeindebrandmeister, allen für ihren Einsatz und der Bereitschaft zum Wohle der Allgemeinheit zur Verfügung zu stehen.